Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Wettrüsten ist in Bezug auf die Smartphone-Kamera sehr real - wir beginnen, die Phase zu verlassen, in der an jedem großen Telefon eine ähnliche Kameraeinheit und ein ähnliches System angeschlossen sind. Wir haben Handys mit hochklappbaren Kameras und Pop-up-Selfie-Shootern gesehen, und es sieht so aus, als könnten auch Objektive unter dem Display um die Ecke stehen.

Jetzt hat Oppo seine Hand ein wenig geneigt, um zu sehen, dass es an einer anderen Taktik arbeitet - einer Kameraeinheit, die vollständig von seinem Smartphone abgenommen werden kann. Die klare Einschränkung in dieser Phase ist, dass dies in Form einer Patentanmeldung beim Weltamt für geistiges Eigentum (WIPO) erfolgt und nicht in Form eines Arbeitskonzepts oder eines angekündigten Modells.

Das Patent zeigt ein faszinierendes Design mit einem Kameramodul, das vom Smartphone entfernt werden kann, und einem eigenen kleinen USB-C-Anschluss, über den es befestigt werden kann. Dieser Anschluss scheint auch ein Design zu ermöglichen, bei dem das Modul an den Ladeanschluss des Telefons angeschlossen werden kann, um bei Bedarf zu einer Selfie-Einheit zu werden. Der Stecker kann sogar scheinbar in verschiedenen Winkeln platziert werden, damit Sie auf mehr Arten aufnehmen können.

Außerdem verfügt die Kameraeinheit anscheinend über einen eigenen Akku und die Möglichkeit, eine drahtlose Verbindung zu Ihrem Telefon über Bluetooth, Wi-Fi oder NFC herzustellen, sodass Sie sie sogar als Remote-Kamera verwenden können, um die Ansicht zu finden und zu aktivieren den Verschluss über den Bildschirm des Telefons.

Wie so oft ist es erwähnenswert, dass ein Patent weit davon entfernt ist, zu bestätigen, dass dies jemals auf den Markt kommen wird oder Oppos Zeit für den tatsächlichen Bau wert ist, aber es ist dennoch ein interessantes Beispiel dafür, wie Hersteller versuchen, die Dinge frisch zu halten und Neues zu finden Angebote, wenn es um Smartphone-Fotografie geht.

Schreiben von Max Freeman-Mills.