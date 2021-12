Oppo Inno Day 2021: Wie zu sehen und was Sie erwartet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr veranstaltet Oppo eine besondere Veranstaltung, bei der neue Technologien vorgestellt werden, die es schließlich auf den Markt bringen könnten.

Es heißt Inno Day und präsentiert traditionell eine Reihe von Innovationen, darunter superschnelles kabelgebundenes und kabelloses Laden, neue Smartwatches, Konzepttelefone und AR-Datenbrillen.

Die diesjährige Veranstaltung ist eine zweitägige Veranstaltung, die mit einer Grundsatzrede am Dienstag, 14. Dezember, beginnt. Einen Tag später folgt dann online ein „Flaggschiff-Produktlaunch“.

Die nächste Keynote zum Oppo Inno Day findet am Dienstag, 14. Dezember 2021, statt. Sie wird aus Shenzen in China gestreamt und beginnt um 16:00 Uhr Ortszeit. Letztes Jahr lief es ungefähr 90 Minuten, also erwarten wir dieses Mal dasselbe.

Um in Ihrer Zeitzone zu sehen, sehen Sie sich die folgenden Zeiten an:

London/Cardiff/Edinburgh - 8:00 Uhr GMT

Paris/Berlin/Barcelona - 9:00 Uhr MEZ

New York/Toronto - 03:00 EST

San Francisco - 00:00 PST

Sydney - 19:00 AEDT

Mumbai - 13:30 Uhr IST

Die Veranstaltung "Flaggschiff-Produkteinführung" findet am folgenden Tag, Mittwoch, 15. Dezember 2021, zu denselben Zeiten statt.

Wir hoffen, beide Präsentationen zu gegebener Zeit hier auf Pocket-lint veranstalten zu können.

Alternativ können Sie Oppo auch auf Twitter folgen. Das Unternehmen wird Ankündigungen auf der Social-Media-Plattform hosten.

Es wird viel gemunkelt, dass wir das erste faltbare Smartphone von Oppo während der diesjährigen Inno Day-Präsentationen sehen werden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen selbst in seinem eigenen Twitter-Feed eine einziehbare Telefonkamera angeteasert. Wir werden sicherlich während einer der Shows mehr darüber erfahren.

Die meisten Popups sind nervig...



Aber nicht unsere selbst entwickelte versenkbare Kamera!



Entdecken Sie mehr in INNO WORLD am 14.12. #OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If — OPPO (@oppo) 7. Dezember 2021

Wir werden Ihnen mehr darüber bringen, was Sie beim Oppo Inno Day 2021 erwartet, wenn wir es haben.