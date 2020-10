Oppo Find X2 Pro aus orangefarbenem veganem Leder spart £ 240 im Prime Day-Angebot

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Oppo Find X2 Pro ist eines unserer beliebtesten Powerhouse-Telefone des Jahres - es ist ein Flaggschiff und verfügt über ein besonderes Finish, das es wirklich auszeichnet - orangefarbenes veganes Leder. Es war jedoch immer teuer, weshalb dieser Prime Day-Deal aufregend ist.

Der UVP wird massiv um 240 GBP gesenkt, was bedeutet, dass Sie dieses unverwechselbare Telefon für 859 GBP erhalten können - aber gehen Sie schnell, denn dieser Vertrag endet heute.

Das Oppo Find X2 Pro verfügt über ein massives 6,7-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer scharfen 2K-Auflösung. Es wird von dem schnellen Snapdragon 865 mit 5G betrieben, der 12 GB RAM und 512 GB Speicher bietet. Dieses Telefon ist also ein Monster.

Darüber hinaus gibt es einen 4260-mAh-Akku mit 65-W-Ladung, sodass Sie ihn blitzschnell wieder voll haben können.

Auf der Rückseite befinden sich zwei 48-Megapixel-Sensoren für die Haupt- und die Breitbildkamera, während das Periskopobjektiv einen 10-fachen Hybridzoom bietet.

Aber das, was uns am besten gefällt, ist das Finish. Es gibt kein anderes Telefon, das so aussieht, mit seiner leuchtend orangefarbenen Oberfläche. Es ist unverschämt Premium, was diesen Deal umso verlockender macht.

Schreiben von Chris Hall.