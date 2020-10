Oppo Reno 4 Pro gegen Reno 4 gegen Reno 4 Z: Was ist der Unterschied?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Oppo hat in Europa eine neue Serie von Reno 4-Handys auf den Markt gebracht, die drei verschiedene Modelle zu unterschiedlichen Preisen enthält. Es ist ein ordentlicher Satz von Geräten mit drei Telefonen, aber was genau bekommen Sie für Ihr Geld?

In diesem Vergleich gehen wir die verschiedenen Spezifikationen und Funktionen durch, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche am besten zu Ihnen passt. Natürlich kann es nur auf das Budget für Sie ankommen. In diesem Fall ist die Auswahl ziemlich einfach.

Um unseren ersten Test mit dem Reno 4 Pro zu lesen, können Sie hier vorbeischauen .

Reno 4 Pro: 159,6 x 72,5 x 7,6 mm - 172 g

Reno 4: 159,3 x 74 x 7,8 mm - 183 g

Reno 4Z: 163,8 x 75,5 x 8,1 mm - 184 g

Reno 4 Pro: Gebogenes Glas

Reno 4 und 4Z: Flachglas

Das Pro-Modell von Oppo in der Reno 4-Serie zeichnet sich durch eine elegant geschwungene Bauweise aus. Auf der Vorder- und Rückseite befindet sich eine 3D-Kurve, die dem Telefon eine schlanke und schlanke Bauweise verleiht. Es ist das schmalste, dünnste und leichteste Telefon in der Reichweite. Es ist in einer blauen Farbverlaufsvariante mit einem weichen Reno Glow-Finish sowie einem glänzenden Space Black mit einer Regenbogenschicht und einem monogrammierten OP-Muster und einem limitierten Green Litter erhältlich.

Der Standard Reno 4 weist nicht die gleichen Kurven auf. Das Glas auf der Vorderseite ist größtenteils flach und etwas breiter und dicker als das Pro. Es kommt auch im Reno Glow-Finish, aber das Space Black hat nicht das monogrammierte Muster.

Das Z ist das größte und klobigste Telefon im Sortiment. Es ist deutlich größer, dicker und breiter und hat ein viel flacheres Display. Es hat auch einen Fingerabdrucksensor in der Seite des Telefons eingebaut, während die anderen beiden Sensoren im Display verwenden.

Das Design des Kameragehäuses des Z ist sehr interessant. Es verfügt über eine quadratische Platte mit einem diagonalen, pillenförmigen Vorsprung innerhalb dieses Quadrats. Die anderen beiden haben ein eleganteres Glasrechteck mit den drei Kameras in einer geraden Linie.

Reno 4 Pro: 6,5-Zoll-90-Hz-OLED - 1100 Nits Spitze

Reno 4: 6,4-Zoll-90-Hz-OLED - 800-Nits-Peak

Reno 4 Z: 6,57-Zoll-120-Hz-LCD - 400 Nits Spitze

Alle drei: FullHD + (2400 x 1080) Auflösung

Reno 4 Pro: Einlocherausschnitt

Reno 4 und 4Z: Doppelausschnitt

Alle drei Telefone verwenden die gleichen Auflösungsfelder: 1400 x 1080 (Full HD +), aber die genaue Zusammensetzung dieser Felder ist bei jedem unterschiedlich.

Das Reno 4 Pro verfügt über ein 90-Hz-OLED-Panel, das eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1100 Nits und einen DCI-P3-Farbumfang von 100 Prozent erreichen kann. Es krümmt sich um die Ränder des Telefons und verfügt über einen einzigen Ausschnitt für die Selfie-Kamera.

Das Reno 4 hat auch ein 90-Hz-OLED-Panel, ist aber nicht ganz so hell. Es erreicht eine Spitzenhelligkeit von 800 Nits und einen NTSC-Farbumfang von 96 Prozent. Es ist ein Flachbildschirm und hat einen doppelten pillenförmigen Ausschnitt für die doppelte Selfie-Kamera in der oberen Ecke.

Der Reno 4 Z verfügt über einen LCD-Bildschirm, ist jedoch größer als die beiden anderen und verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Es erreicht eine Spitzenhelligkeit von 400 Nits und einen NTSC-Farbumfang von 81,5 Prozent.

Es gibt also einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen den drei Panels und zeigt, wo bei den billigeren Modellen kostensparende Maßnahmen ergriffen wurden.

Reno 4 und 4 Pro: Snapdragon 765G Prozessor (5G)

Reno 4 Z: MediaTek Dimensity 800-Prozessor (5G)

RAM / Speichervarianten: 12 GB / 256 GB - Reno 4 Pro 8 GB / 128 GB - Reno 4 8 GB / 128 GB - Reno 4 Z.

Reno 4 Pro: 4.000-mAh-Akku mit 65 W Super VOOC 2.0-Aufladung

Reno 4: 4.020mAh Akku mit 65W Super VOOC 2.0 Aufladung

Reno 4 Z: 4.000 mAh Akku mit 18 W Aufladung

Sowohl das Reno 4 als auch das Reno 4 Pro verfügen über denselben Snapdragon 765G-Prozessor, während das billigere Modell über das MediaTek Dimensity 800 verfügt . Das heißt, alle drei unterstützen 5G.

Die Akkukapazität ist bei allen sehr ähnlich. Pro und Z verfügen beide über einen 4.000-mAh-Akku und der reguläre Reno 4 über eine 4.020-mAh-Kapazität.

Ohne Schnellladung wäre es kein Oppo, und so verfügen die beiden teureren Modelle beide über das ultraschnelle 65-W-Super-VOOC-2.0-Laden. Das bedeutet 100 Prozent Ladung in 35 Minuten und 0-66 Prozent in nur 15 Minuten. Der Reno 4 Z verwendet kein Super VOOC 2.0, sondern verfügt über eine 18-W-Schnellladung, die nicht ganz so schnell ist.

Speicher und RAM-Aufbau sind beim Reno 4 Z gleich wie beim Reno 4. Das bedeutet, dass Sie auf beiden 8 GB RAM und 128 GB Speicher erhalten. Der Pro bietet 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Alle drei verwenden LPDDR4x RAM und UFS 2.1 Flash-Speicher.

Reno 4 Pro Dreifachkamera: 48MP primär f / 1.7 primär mit OIS 12MP Ultra Night Ultraweitwinkel 1: 2,2 Videoobjektiv 13MP Tele 5x Hybrid Zoom 1: 2,4 Objektiv

Reno 4 Dreifachkamera: 48MP primäre 1: 1,75 Kamera 8MP Ultraweitwinkel 1: 2,2-Objektiv 2MP Mono (s / w) Objektiv

Reno 4 Z Quad-Kamera: 48MP primäre f / 1.7 Kamera 8MP Weitwinkel 1: 2,2 Objektiv 2MP Vintage Portrait Monochrom-Filterobjektiv 2MP monochromes Porträtobjektiv



Alle drei Kameras verfügen über Multi-Kamera-Setups, aber nur der Pro verfügt nur über nützliche Kameras. Es werden nicht nur Kameras hinzugefügt, um der Kamera willen. Es verfügt über eine reguläre 48-Megapixel-Primärkamera mit OIS sowie eine ultrabreite 12-Megapixel-Kamera mit Ultra-Night-Funktionen für Videos bei schlechten Lichtverhältnissen. Der dritte ist ein 13-Megapixel-Telezoom mit bis zu 5-fachem Zoom.

Mit dem regulären Reno 4 erhalten Sie den gleichen Primärsensor, jedoch eine niedrigere Auflösung von 8 Megapixeln (Ultra-Wide), die nicht die gleiche Ultra-Night-Funktion für Nachtaufnahmen bietet. Der dritte ist nur ein Schwarzweißsensor mit niedriger Auflösung.

Der Reno 4 Z verwendet einen 48-Megapixel-Sensor in der Hauptkamera, aber es ist nicht der gleiche Premium-Sony-Sensor. Hinzu kommt eine Ultra-Wide-Kamera mit einem 8-Megapixel-Sensor und zwei 2-Megapixel-Monochrom-Sensoren.

Reno 4 Pro: £ 699

Reno 4: £ 499

Reno 4 Z: £ 329

Es überrascht nicht, dass der Reno 4 Pro der teuerste der drei ist. Es drängt auf Premium-Preise mit einem Preis von £ 699. Der Reno 4 ist £ 200 billiger bei £ 499, während der Reno 4 Z £ 329 ist.

Alle drei Produkte sind ab dem 15. Oktober erhältlich.

Aus den Funktionen und dem Design geht hervor, dass der Reno 4 Pro die höchste der drei ist. Tatsächlich schreit alles daran, Flaggschiff, außer vielleicht dem Prozessor der Snapdragon 700-Serie. Aber das war ein solider, schneller Prozessor in allen Handys, in denen wir ihn bisher getestet haben. Es ist ein hübsch aussehendes, elegantes Telefon mit allen Funktionen, die Sie sich wünschen können. Es ist eine Überlegung wert, wenn Sie ein Flaggschiff-ähnliches Telefon möchten, aber keine 1.000 Euro für eines ausgeben müssen.

Der Reno 4 ist Ihr klassischer Mid-Ranger mit vielen tollen technischen Daten. Es ist nicht so elegant und hat nicht die gleiche Qualität in der Kameraabteilung, aber es ist genauso leistungsstark und bietet die gleiche ultraschnelle Aufladung. Es ist ein guter Kompromiss, wenn der Preis von fast £ 700 Pro etwas zu hoch ist.

Das Z ist das Telefon der untersten Stufe. Es reduziert die Kamera-, Bildschirm- und Verarbeitungsqualität erheblich. Mit 5G und einem 120-Hz-Bildschirm zum Preis von 329 Euro erhalten Sie dennoch ein gutes Angebot für Ihr Geld.

Schreiben von Cam Bunton.