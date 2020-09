ColorOS 11: Alles, was Sie über die neueste Software von Oppo wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Android 11 war für Smartphone-Hersteller eine Gelegenheit, ihre Software erneut zu verbessern. Bei vielen Herstellern geht es nicht nur darum, Googles eigene Optimierungen und Verbesserungen einzubeziehen. Mit ColorOS 11 hat Oppo All-in auf Anpassung und Personalisierung gesetzt.

Für Oppo geht es darum, Verbesserungen einzubeziehen, von denen es glaubt, dass sie den Benutzern am meisten zugute kommen. Unabhängig davon, ob Sie genau steuern können, wie Ihr Telefon aussieht und klingt oder wie die enthaltenen Apps - wie Relax - Ihnen dabei helfen, einige Minuten in Ihrem Tag abzustimmen und aufmerksam zu sein.

Im September 2020 angekündigt

Veröffentlichung ab Dezember 2020

Wie bei jedem größeren Software-Update ist die Version zu unterschiedlichen Zeiten über Gerätebereiche hinweg gestaffelt. Der erste öffentlich verfügbare Drop von ColorOS 11 wird ab Dezember 2020 auf den Handys erhältlich sein und umfasst Find X2 und Find X2 Pro .

Andere Telefonserien und Modelle mit geringerer Leistung der Find X2-Serie müssen bis 2021 warten.

Während vieles, was ein neues Systemupdate neu macht, in Form von Optimierungen und anderen Verbesserungen unter der Oberfläche verborgen ist, gibt es hier immer noch viele benutzerbezogene Updates. Sie können alle wichtigen Highlights unten überprüfen.

Die neue Software von Oppo verfügt über eine neue Personalisierungsseite mit Steuerelementen zum Anpassen vieler Elemente des Erscheinungsbilds Ihres Telefons.

Sie können auswählen, welche Form und Größe Ihre App-Symbole haben sollen, und den Stil für Ihre Dropdown-Einstellungen für schnelle Einstellungen auswählen. Darüber hinaus können Sie auch die Systemakzentfarbe auswählen. Dies ist die Farbe, die im gesamten System beispielsweise für Einstellungsmenüsymbole, Kippschalter und verschiedene andere Beschriftungen angezeigt wird.

Bei Hintergrundbildern hat Oppo die integrierten Optionen praktisch unbegrenzt gemacht, indem Sie die Möglichkeit haben, ein Hintergrundbild automatisch zu generieren.

Es gibt festgelegte Stile und Grafiken, aber Sie können die Farbkombination auswählen oder mit Ihrer Kamera ein Bild aufnehmen und daraus die Primärfarben auswählen. Wenn Sie also möchten, dass es zum Outfit Ihres Tages passt, können Sie ein Foto von dem machen, was Sie tragen, und ein Hintergrundbild auswählen, das zur Kleidung des Tages passt.

Wenn Sie der Meinung sind, dass ein einfacher Ein- / Ausschaltmodus für den dunklen Modus ausreicht, möchte Oppo Ihnen beweisen, dass wir unterschiedliche Grade von „Dunkelheit“ benötigen.

Mit ColorOS 11 können Sie zwischen verbesserten, mittleren und sanften dunklen Themen wählen, wobei der Kontrast und die Dunkelheit für jedes Thema angepasst werden.

Bei Enhanced ist der Hintergrund vollständig schwarz, wobei die Pixel in AMOLED-Panels ausgeschaltet sind und Farben und weiße Glanzlichter immer noch recht hell und lebendig sind. Medium bietet einen dunkelgrauen Hintergrund mit weniger Kontrast, während der sanfte Modus ein helleres Grau und gedämpfte Farben aufweist.

Sie können die Zeiten festlegen, zu denen es aktiviert und deaktiviert werden soll, und sogar manuell Ihren eigenen Sonnenauf- / -untergangsplan auswählen, damit er nicht automatisch basierend auf Ihrem Standort und Ihrer Jahreszeit ausgewählt wird.

Oppo Sans ist die neueste Schriftart des Unternehmens und wohl die anpassbarste, die wir je von einem Android-Hersteller gesehen haben. Es bietet Optionen zum Anpassen der Größe, aber auch die Möglichkeit, das Gewicht mit einer Reihe von verschiedenen verfügbaren Stärken anzupassen.

Wenn Sie der Typ sind, der mit der Größe, Dicke oder Anpassbarkeit des Textes in den Menüs und Apps Ihres Smartphones nie ganz zufrieden ist, ist dies genau das Richtige für Sie.

Android-Handys verwenden seit Jahren Always-on-Displays. Einige Hersteller haben es mehr als andere genutzt, aber 2020 scheint es darum zu gehen, es noch anpassbarer zu machen und weitaus mehr Möglichkeiten zur Personalisierung zu bieten.

Mit Oppos Version können Sie das Farbschema und den Stil bestimmen. Aber noch mehr: Sie können Ihre eigene Animation erstellen. Es verwendet einen vom System generierten Algorithmus, um Ihnen eine grundlegende Mustervorlage zu geben. Sie können jedoch einfach durch Wischen auf dem Bildschirm entscheiden, wie es sich bewegt und wie detailliert dieses Muster ist.

Bei ColorOS 11 geht es nicht nur um personalisierte Grafiken, sondern es können Klingeltöne für Sie generiert werden. Mit dem Generator können Sie die Stimmung und das Tempo der Musik auswählen und anschließend die Reihenfolge und das Tempo der Noten anpassen und anpassen, bis Sie einen gewünschten Ton gefunden haben.

Das bedeutet, dass Sie nicht mehr aus der begrenzten - und fast immer schrecklichen - Liste der Klingeltöne auswählen müssen, die Sie normalerweise erhalten. Sie können eine erstellen, die zu Ihnen passt.

Es ist schön zu sehen, dass sich ein Hersteller darum kümmert, wie Klingeltöne und Warnungen uns fühlen, und es wird auch gezeigt, was mit sich wiederholenden Warntönen und -tönen gemacht wird. Anstatt dieselbe Note oder denselben Jingle wiederholt zu wiederholen und alle in Hörweite zu ärgern, hat Oppo eine coole Funktion entwickelt, die stattdessen eine Folge von Noten spielt.

Das heißt, wenn Sie plötzlich eine Kaskade von Nachrichten erhalten, wird jeder Alarm nach dem anderen abgespielt, aber er wird wie eine musikalische Phrase oder Melodie abgespielt, anstatt jedes Mal denselben Jingle zu wiederholen.

Eine der überraschend großartigen Funktionen einiger neuerer Oppo-Telefone ist die Relax-App, die mit beruhigenden Umgebungsgeräuschen von Wasserfällen, Stürmen, Regen, Meer und Wäldern geladen ist. In ColorOS 11 hat sich Oppo mit Musicity zusammengetan, um seine Bibliothek zu erweitern.

Das Unternehmen ging in eine Reihe von Städten auf der ganzen Welt und nahm echte Audiodaten aus all diesen Städten auf, um Soundscapes zu erstellen, die diese Orte repräsentieren. Mit der neuen Version von Relax könnten Sie nach Helsinki oder Reykjavik oder in eine von vielen anderen Städten transportiert werden.

Oppo war sehr daran interessiert, uns während der Ankündigung seiner umfassenden Integration und Partnerschaft mit Google zu informieren. Dies gilt auch für eine erweiterte Screenshot-Funktion, mit der jeder Text auf dem Bildschirm übersetzt werden kann.

Mit einer der vorhandenen Gesten von Oppo, bei der Sie mit drei Fingern nach unten wischen, können Sie einen Screenshot des Texts auf einem Bildschirm aufnehmen und auf eine Übersetzungsschaltfläche tippen, die den Text mit Google Lens übersetzt.

Dies scheint eine trendige Funktion für Android-Updates für 2020 zu sein. Im Wesentlichen können einige Apps in ColorOS in der Größe geändert werden und über alles, was Sie sonst noch tun, auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Es heißt Flex Drop und Sie können es entweder aktivieren, indem Sie zum Bildschirm der letzten Apps gehen und die Miniaturansicht auf das Flex Drop-Symbol ziehen, oder Sie können eine intelligente Leiste vom Rand des Startbildschirms ziehen und eine App in schwebender Form von starten Hier.

Nearby Share ist eine Funktion , die in den letzten Monaten entwickelt wurde und im Wesentlichen einen Dienst für Android-Telefone bietet , der Apples AirDrop ähnelt.

Mit ihm können Sie schnell Dateien, Bilder und Links an andere Telefone in der Nähe senden. Jeder, der ein Telefon in Ihrer Bluetooth-Reichweite hat, kann sofort Nachrichten senden, ohne Messaging-Apps zu verwenden.

Was vielleicht weniger auffällt, ist die Arbeit hinter den Kulissen. Oppo sagt, dass es eine Menge Animationen in ColorOS 11 optimiert hat, was das viel flüssiger macht, ohne Frame Drops oder Lag. Es wurden auch Verbesserungen bei der Akkulaufzeit und Verbesserungen bei der Zusammenarbeit und Interaktion von Oppo-Telefonen mit Smarthome / IoT-Produkten und Wearables vorgenommen.

Oppo hat angekündigt, dass 28 Gerätemodelle auf ColorOS 11 aktualisiert werden. Die Beta-Version wird jetzt eingeführt und die offizielle öffentliche Verfügbarkeit wird einige Monate später für die folgenden Geräte verfügbar sein:

Finden Sie X2 Pro

Finde X2

Finden Sie X2 Pro (Lamborghini Edition)

Reno 3 4G

Reno 3 Pro 4G

Reno 4 Pro 5G

Reno 4 5G

Reno 4 Pro 4G

Reno 4 4G

Reno 10x Zoom

Reno 2

Reno 2 F.

Reno 2 Z.

Reno

Reno Z.

F17 Pro

F11

F11 Pro (inkl. Marvel Edition)

F15

A9

A92

A72

A52

A91

A5 2020

A9 2020

Natürlich hängt der Zeitpunkt, zu dem Sie die Veröffentlichung erhalten, von Ihrem Modell ab, wobei die neuesten Telefone der Find X2-Serie ab Dezember dieses Jahres Priorität haben. Einige der älteren Geräte werden es wahrscheinlich erst später im Jahr 2021 bekommen.

Schreiben von Cam Bunton.