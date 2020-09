Oppo nimmt ein Blatt aus OnePlus Buch mit den Anpassungsfunktionen von ColorOS 11

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Oppo hat die nächste Iteration seiner mobilen Plattform vorgestellt: ColorOS 11. Sie basiert nicht nur auf den Funktionen von Android 11 , sondern Oppo hat auch das Namensschema so geändert, dass die ColorOS-Nummerierung mit der der Plattform übereinstimmt, auf der es basiert.

Für diejenigen, die es nicht wissen, war die vorherige Version von ColorOS ColorOS 7. Wir haben jetzt bis zu 11 übersprungen, um Verwirrung bei Verbrauchern zu vermeiden, die sich nicht sicher waren, auf welcher Version von Android / ColorOS sie sich befinden.

Was die Funktionen angeht, hat Oppo in Bezug auf die visuelle Anpassung ein Blatt aus OnePlus Buch herausgenommen , aber viele andere wirklich interessante Funktionen hinzugefügt, die dazu beitragen, dass die Plattform angenehm zu bedienen und für den Benutzer auch persönlich ist.

Die neueste Software von Oppo verfügt über einen Bildschirm zur Erfassung der gesamten Personalisierung in den Einstellungen, der als Drehscheibe für alle Arten von visuellen Optimierungen dient. Unabhängig davon, ob Sie die Systemakzentfarbe, das Hintergrundbild, die Form und Größe des App-Symbols oder sogar den Stil und die Form der Schnelleinstellungen ändern möchten, können Sie dies von hier aus tun.

Und wenn Sie dachten, eine Version des Dunkelmodus sei genug für Sie, denken Sie noch einmal darüber nach. Mit dem neuesten Update von Oppo können Sie zwischen drei verschiedenen Dunkelmodi wählen. Hintergrundbilder und App-Symbole können so eingestellt werden, dass sie sich auch an den Dunkelmodus anpassen, sodass sie sich in Farbe und Aussehen ändern, um der Ergänzung des dunkleren Hintergrunds zu entsprechen.

Es gibt natürlich ein kontrastreiches Schwarz, aber auch ein dunkles Grau und ein etwas dunkleres Grau, so dass Sie einen sanfteren Kontrast für die nächtlichen Zeiten wählen können, wenn Sie es möchten. Sie können die Zeit manuell einstellen, damit es auch aktiv wird.

ColorOS 11 hat außerdem neue Animationen zu den Optionen hinzugefügt, die für die Aktivierung des Fingerabdrucksensors verfügbar sind. Sie können sogar die Gewichtung / Umhüllung von Systemtexten anpassen.

Das Always-On-Display wird immer heißer - wie wir in EMUI 11 mit Huawei gesehen haben - und Oppo verfolgt hier einen ähnlichen Ansatz, mit dem Sie die Grafiken und das Farbschema anpassen und sogar Ihre eigene Animation erstellen können .

Eine recht clevere Anpassungsfunktion betrifft Klingeltöne und Benachrichtigungen. Oppo hat etwas Energie und KI-Intelligenz dahinter gesteckt.

Eine der Warnfunktionen stellt sicher, dass sich der Ton der Warnmeldung ändert, wenn Sie wiederholt eine Reihe von Benachrichtigungen erhalten, die schnell nacheinander eingehen, und nicht immer wieder denselben wiederholten Piepton bildet.

Darüber hinaus gibt es ein neues Tool zur Klingeltongenerierung, mit dem Sie die gewünschte Stimmung und das gewünschte Tempo auswählen und dann eines erstellen können, das Ihren Vorstellungen entspricht.

Funktionell gibt es einige neue Funktionen, aber die meisten davon stammen aus Android 11, die wir in den Beta-Versionen von Googles neuestem Betriebssystem gesehen haben.

Elemente wie das Power-Menü, einschließlich Smarthome-Steuerelemente, werden hinzugefügt, außer dass Oppo nicht nur an den Google Home-Steuerelementen festhält. Sie können sie auch für andere Plattformen verwenden.

In ähnlicher Weise ermöglichen erweiterte Datenschutzfunktionen eine detailliertere Annahme von Berechtigungen beim Starten von Apps. Außerdem gibt es jetzt einen neuen Drei-Finger-Übersetzungsmodus.

Sie verwenden die Drei-Finger-Geste von Oppo für Screenshots und tippen auf eine neue Übersetzungsschaltfläche, mit der Google Lens zum Übersetzen von Text auf dem Bildschirm verwendet wird.

ColorOS 11 wird ab Dezember 2020 für Find X2 und Find X2 Pro verfügbar sein, X2 Neo und Lite folgen im ersten Quartal 2021. Andere Geräte erhalten die Software zu einem späteren Zeitpunkt.

Schreiben von Cam Bunton.