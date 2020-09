Realme 7 und 7 Pro werden eingeführt: Leistung und Geschwindigkeit zu einem niedrigen Preis

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Realme hat eine neue Reihe von Smartphones vorgestellt, die - anders als die meisten anderen Technologieeinführungen in dieser Woche - in Indien und nicht auf der IFA in Berlin stattfinden .

Die beiden neuen Telefone sind die neuesten, äußerst erschwinglichen, aber leistungsstarken Geräte eines Unternehmens, das sich zum Leitbild gemacht hat.

Sie heißen Realme 7 und Realme 7 Pro und - obwohl sie gleich aussehen und denselben Namen haben - sind sie sich nicht allzu ähnlich, wenn Sie sich mit Spezifikationen befassen.

Pro - in diesem Fall - bezeichnet einen leistungsstärkeren Prozessor, ein schnelleres Aufladen und eine bessere Anzeigequalität und nicht wie üblich einen größeren Bildschirm. Tatsächlich hat das Pro-Modell ein kleineres Panel.

Da wir dort sind, lassen Sie uns über Displays sprechen. Das Realme 7 verwendet ein 6,5-Zoll-90-Hz-LCD-Panel mit einer schnellen 120-Hz-Touch-Antwortrate.

Das 7 Pro hingegen wurde mit einem reichhaltigeren, helleren AMOLED-Panel ausgestattet, das sich diagonal auf 6,4 Zoll erstreckt und eine Spitzenhelligkeit von 600 Nits aufweist. Beide sind FullHD + (1080 x 2400).

Da das reguläre Realme 7 das günstigere Modell ist, werden natürlich einige Kompromisse eingegangen. Abgesehen von der Display-Technologie ist uns als erstes die Rechenleistung im Inneren aufgefallen.

Es wurde mit einem der MediaTek-Prozessoren ausgestattet und ist eines der ersten Telefone, die den Helio G95-Gaming-Prozessor verwenden. Dazu gehört ein riesiger 5.000-mAh-Akku, der mit der 30-W-Dart-Charge-Technologie schnell aufgeladen wird.

Dies ist dieselbe Technologie, die OnePlus in seinen Warp Charge 30-Adaptern verwendet.

Der Pro verfügt über einen effizienteren Snapdragon 720G-Prozessor und verwendet einen kleineren 4.500-mAh-Akku. Dieser Akku ist jedoch mit SuperDart Charge-Unterstützung ausgestattet. Dies bedeutet, dass er zweigeteilt ist und über einen 65-W-Adapter aufgeladen wird (derselbe, den Oppo in seinem Find X2 Pro verwendet ).

Beide Telefone verfügen über ein Quad-Kamera-System, das vom primären 64-Megapixel-Sony-Sensor geleitet wird, zusammen mit einer 8-Megapixel-Ultrawide-Kamera sowie niedrigauflösenden Makro- und Monochrom-Sensoren.

Beide verwenden Realme UI auf Basis von Android 10 und werden in Indien zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen eingeführt. Zu den Konfigurationen für 7 und 7 Pro gehören Modelle mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher sowie ein Modell mit 8 GB / 128 GB.

Mit dem Standard-Realme 7 erhalten Sie 14.999 INR (ca. 200 USD) zurück, während der Realme 7 Pro bereits ab 19.999 INR (ca. 270 USD) erhältlich ist.

Schreiben von Cam Bunton.