(Pocket-lint) - OnePlus hat sein neues Flaggschiff - gemäß seiner Strategie von 2022 - vor der weltweiten Markteinführung in China vorgestellt. Das bedeutet, dass wir ein vollständiges Bild des Geräts haben, mehr als einen Monat bevor es während der internationalen Markteinführung in Indien im Februar enthüllt wird.

Das OnePlus 11 5G ist so ziemlich genau das, was wir nach wochenlangen (und monatelangen) Gerüchten und Leaks erwartet haben. Und wenn man sich die technischen Daten ansieht, scheint es sich bei diesem Gerät um das "Pro"-Handy des Unternehmens zu handeln - mit Ausnahme des Namens.

Das bedeutet, dass die Snapdragon 8 Gen 2-Plattform im Inneren des Geräts dafür sorgt, dass es schnell und leistungsstark ist, ganz im Sinne der ursprünglichen Idee von OnePlus, "schnelle und reibungslose" Telefone zu bauen.

Dazu kommen bis zu 16 GB RAM, die mit einem von OnePlus entwickelten RAM-Management-System optimiert wurden, um eine flüssige und reaktionsschnelle Leistung bei Spielen oder Multitasking zu gewährleisten.

Auch beim Display hat sich einiges getan: OnePlus verwendet ein LTPO-Display der dritten Generation mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und adaptiven Funktionen, um die Bildwiederholfrequenz schnell an die Anforderungen der verwendeten App oder des Spiels anzupassen und so den Akku zu schonen. Das Display ist ein 6,7-Zoll-AMOLED-Panel mit 2K-Auflösung und 10-Bit-Farbtiefe.

Auch die Kameras wurden verbessert: Das Dreifach-Kamerasystem wird von einem 50-Megapixel Sony IMX980 Primärsensor angeführt. Hinzu kommen eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und ein 32-Megapixel-Porträtobjektiv", die alle drei in einem großen, kreisförmigen Vorsprung auf der Rückseite integriert sind.

Diese neue Designsprache wurde - natürlich - schon früher von OnePlus verwendet und stellt einen großen Richtungswechsel für das Unternehmen dar, das in den letzten Jahren minimalistische, quadratische und rechteckige Designs verwendet hat.

Es wäre kein OnePlus-Flaggschiff ohne schnelle Ladegeschwindigkeiten, und so ist es keine Überraschung, dass auch hier die nächste Iteration von SuperVOOC zum Einsatz kommt. Die 100-W-SuperVOOC-Ladung macht das Aufladen des 5000-mAh-Akkus im Inneren zu einem Kinderspiel.

Das OnePlus 11 5G kommt am 9. Januar in China in den Handel und wird am 7. Februar auf einer Veranstaltung in Neu-Delhi, Indien, für andere globale Märkte angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt werden wir mehr Details zu Preisen, Farben und Speichervarianten für die verschiedenen Märkte erfahren.

