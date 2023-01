OnePlus 11-Fotos tauchen vor der bevorstehenden Enthüllung auf

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass das OnePlus 11 schon sehr bald angekündigt wird, und neue Bilder zeigen reale Handys in einer Verkaufsumgebung.

OnePlus hat das neue Telefon vor der Ankündigung am 4. Januar in seinem Heimatland China ständig angeteasert, aber jetzt sieht es so aus, als ob das Unternehmen mehr denn je bereit ist - mit durchgesickerten Fotos, die Einzelhandelsmodelle in einer Art Geschäft zeigen.

Die Fotos geben uns den bisher besten Blick darauf, wie die OnePlus 11-Handys tatsächlich aussehen werden, einschließlich der Bestätigung des großen Kamerabuckels auf der Rückseite.

Während die spezifischen Hardware-Merkmale des OnePlus 11 noch nicht bestätigt sind, sind wir ziemlich sicher, dass es mit Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2-Chip als Herzstück ausgeliefert wird, zusammen mit einem 5.000-mAh-Akku mit 100-W-Schnellladefunktionen.

Auf der Rückseite befindet sich ein Trio von Kameras, angeführt von einer 50-Megapixel-Hauptkamera. Neben dieser Kamera werden eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkel- und eine 32-Megapixel-Telekamera das Bild abrunden. Auf der Vorderseite wird eine 16-Megapixel-Selfie-Kamera in der Ecke eines 6,7-Zoll-Super-AMOLED-Bildschirms mit 1440 x 3216 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sitzen.

All das sollte bald offiziell gemacht werden, und die Erwartungen sind bereits hoch für ein Telefon, das voraussichtlich mit bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz kommen wird. Wir erwarten, dass wir am 7. Februar auch mehr über eine weltweite Veröffentlichung erfahren werden.

