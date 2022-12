OnePlus 11 durchgesickert in voller - Spezifikationen, Bilder, die Menge

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das OnePlus 11 wird am 7. Februar 2023 bei einem Event in Indien offiziell vorgestellt. Dank eines neuen Leaks müssen wir jedoch nicht so lange warten, um so ziemlich alles, was es über das Gerät zu wissen gibt, vorher zu erfahren.

Bilder des nächsten OnePlus-Handys, der Inhalt der Verpackung und eine Liste der technischen Daten wurden online gestellt.

Der bekannte Leaker Evan Blass hat auf seinem Twitter-Feed ein Trio von Bildern gepostet, die das Gerät in seiner ganzen Pracht zeigen und einige wichtige Details verraten.

Sie zeigen dasselbe Gerät mit der runden Kamera auf der Rückseite, das wir schon aus früheren Leaks kennen - sogar aus einigen frühen offiziellen Aufnahmen. Das "Unboxing"-Bild zeigt jedoch, dass dem Gerät eine anständige Hülle beiliegt. Darüber hinaus verrät die Liste der Spezifikationen (auf Chinesisch), dass es zum Start drei Modelle geben wird: eines mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher, ein weiteres mit 16 GB RAM und 256 GB Speicher und eine letzte Variante mit 16 GB RAM und 512 GB internem Speicher.

Darüber hinaus zeigt es, dass das OnePlus 11 auf dem Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor mit Adreno 740 (680MHz) Grafik laufen wird.

Die rückwärtige Kamera wird eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkel- und eine 32-Megapixel-Telekamera haben. Das AMOLED-Display mit einer Auflösung von 3216 x 1440 Pixeln ist 6,7 Zoll groß und hat eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. In der linken oberen Ecke befindet sich eine 16-Megapixel-Selfie-Kamera.

Das Telefon wird nur 205 g wiegen und mit ColorOS 13.0 vorinstalliert sein. Es wird nach IP54 staub- und wasserdicht sein und in schwarzer und grüner Ausführung erhältlich sein.

Alles, worauf wir jetzt noch warten, ist der Preis. Wenn nicht bald ein weiteres Leck auftaucht, gibt es immer noch einen Grund, sich das Launch-Event im Februar anzusehen.

