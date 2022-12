OnePlus 11 weiterhin undicht, in Hands-on-Fotos und Produktbilder

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das OnePlus 11 wird am 7. Februar angekündigt und OnePlus hat bereits eine Reihe von Lifestyle-Bildern veröffentlicht - aber es gibt noch viel mehr Informationen über dieses Telefon.

Zunächst einmal wird das Telefon am 7. Februar in Indien auf den Markt kommen, aber es sieht so aus, als ob es zuerst in China enthüllt wird, am 4. Januar 2023, laut OnePlus' Weibo-Konto. Das bedeutet, dass wir alles über dieses Telefon lange vor der internationalen Markteinführung wissen werden.

Zweitens sind auch eine Reihe von Bildern zu diesem Gerät aufgetaucht. Diese kommen zu den Lifestyle-Bildern hinzu, die wir kürzlich mit Ihnen geteilt haben.

Dank 91mobiles können Sie einen Blick auf die skizzenhaften Fotos der Vorder- und Rückseite des Handys werfen. Aus diesen Bildern lässt sich nicht allzu viel herauslesen.

Dank Abhishek Yadav auf Twitter haben wir jedoch auch eine Sammlung von Produktfotos gesehen. Diese zeigen das Handy aus allen Blickwinkeln, so dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

Man kann sehen, wie die Kamera in den Rahmen integriert ist - genau wie Samsung es bei einigen früheren Modellen getan hat - während der Schieberegler an der Seite des Geräts gut sichtbar ist.

Das OnePlus 11 wird voraussichtlich mit dem Snapdragon 8 Gen 2 auf den Markt kommen, eine Triple-Hasselblad-Kamera bieten und superschnelles Aufladen ermöglichen. Interessant ist, dass OnePlus dieses Flaggschiff 2023 so früh im Jahr auf den Markt bringt, nachdem es zuvor im Frühjahr vorgestellt wurde. Das deutet darauf hin, dass OnePlus wettbewerbsfähiger sein und auf den Markt kommen will, um die Kunden von Geräten wie Xiaomi oder Samsung fernzuhalten, die beide ebenfalls früh im Jahr auf den Markt kommen.

Schreiben von Chris Hall.