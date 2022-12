Offizielle OnePlus 11 Bilder geteilt, die Lecks waren wahr

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - OnePlus hat sein erstes offizielles Bildmaterial vor der Markteinführung des OnePlus 11 geteilt, und es ist sicher zu sagen, dass es hier absolut keine Überraschungen gibt.

Dank einer Vielzahl von Leaks in den letzten Wochen haben wir bereits einen Blick auf das neue, neu gestaltete Flaggschiff von OnePlus geworfen. Jetzt hat der Hersteller eindeutig entschieden, dass er sich den Leaks anschließen muss, wenn er sie nicht schlagen kann.

Die Bilder zeigen einen klaren Blick auf das Gerät, das wir schon ein paar Mal gesehen haben. Das bedeutet, dass das zuvor quadratische Kameragehäuse durch einen massiven runden Vorsprung ersetzt wurde.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wie es mittlerweile Tradition ist, gibt es zwei Ausführungen: eine schwarze und eine grüne. Und wie schon bei einigen anderen Serien zuvor, gibt es auch hier unterschiedliche Oberflächen.

Das Schwarze hat die strukturierte, fast glitzernde, schwarze Glasoberfläche, die wir beim OnePlus 10 Pro gesehen haben, während die grüne Variante eine Oberfläche hat, die einigen der älteren Modelle von OnePlus ähnelt. Das heißt, die äußere Oberfläche ist glänzend, aber mit einer lichtstreuenden Schicht darunter, die ihr ein mattes Aussehen verleiht.

Wenn man in die Kameraeinheit hineinzoomt, sieht man drei Linsen und einen zweifarbigen LED-Blitz. Da alle Linsen ein ähnliches rundes Aussehen haben, sieht es nicht so aus, als ob OnePlus sie mit einem optischen Zoom im Stil eines Periskops ausstatten würde.

Wir sehen jedoch eine weitere Bestätigung des Einflusses von Hasselblad bei der Farbverarbeitung, da das Hasselblad-Logo prominent in der Mitte der Kameraeinheit angebracht ist.

6 Gründe, warum das Google Pixel 6a ein tolles Weihnachtsgeschenk ist von Pocket-lint International Promotion · 21 December 2022 Dieses Telefon ist das perfekte Geschenk für jemanden, der aufrüsten möchte.

Abgesehen davon kann man den Bildern nur wenig entnehmen, außer dass die Models auf einigen Bildern OnePlus' kabellose Premium-Ohrhörer der nächsten Generation tragen: die OnePlus Buds Pro 2. Und diese sind farblich auf die beiden Telefone abgestimmt.

OnePlus hat bereits bestätigt, dass dieses Telefon am 7. Februar auf einer Veranstaltung in Neu-Delhi, Indien, vorgestellt wird. Wir können also nur davon ausgehen, dass OnePlus in den kommenden Wochen weitere Informationen zu den Spezifikationen und Funktionen des Geräts veröffentlichen wird.

Schreiben von Cam Bunton.