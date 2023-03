OnePlus wird sein OnePlus 11 5G-Smartphone bald offiziell ankündigen - möglicherweise schon in den nächsten Tagen.

Sie müssen jedoch nicht bis dahin warten, um einige Details zu erfahren. Abgesehen von den zahlreichen Leaks, die wir bereits gesehen haben, hat die Marke selbst am Wochenende einen Teaser auf Weibo gepostet.

Er bestätigte den Namen des kommenden Flaggschiffs (wenig überraschend OnePlus 11) und zeigte die gerüchteweise kreisförmige Hasselblad-Kameraeinheit auf der Rückseite.

Außerdem postete der renommierte Telefonjournalist Max Jambor in seinem Twitter-Feed ein offiziell aussehendes Marketing-Bild, das das Gerät zusammen mit dem Slogan "The Shape of Power" zeigt.

Wir haben das Bild des Handys schon einmal gesehen und es stimmt mit dem Gerät überein, das OnePlus in dem Teaser gezeigt hat, also gibt es keinen Grund, nicht zu glauben, dass es echt ist.

Das OnePlus 11 soll mit einer 100-W-Schnellladefunktion und dem Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor von Qualcomm ausgestattet sein.

OnePlus beschreibt es als einen "zukünftigen Leistungsführer" und dass es "viele Unmöglichkeiten in der Branche" herausfordern wird. Wir werden die Markteinführung hier auf Pocket-lint live verfolgen, um herauszufinden, was das bedeutet, und um Ihnen alle bestätigten Details über das Gerät zu geben, das zuerst in China und dann weltweit auf den Markt kommen soll.

Wir gehen davon aus, dass dies Anfang nächsten Jahres der Fall sein wird. Bleiben Sie dran.