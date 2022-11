Geheimnisvolles OnePlus-Handy wird zertifiziert - ist es das OnePlus 11?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein unangekündigtes OnePlus-Telefon ist auf der Bluetooth SIG-Zertifizierungswebsite aufgetaucht und es könnte das kommende OnePlus 11 sein.

Das neue OnePlus-Handy wurde mit Bluetooth 5.3-Konnektivität zertifiziert und läuft mit OxygenOS 13, das auf Googles Android 13 basiert. Darüber hinaus gibt es nicht viel in der Zertifizierung, aber wir wissen zumindest, dass das Telefon auch 5G haben wird.

Es ist wahrscheinlich, dass es sich um das OnePlus 11 oder ein neues OnePlus Nord-Modell handelt. Das kluge Geld ist auf dem ersten obwohl, mit jüngsten Berichten, die darauf hindeuten, dass die OnePlus 11 Pro wird nicht "Pro" in den Namen überhaupt haben. Das bedeutet jedoch nicht, dass dieses Telefon keine beeindruckenden Spezifikationen haben wird.

Es wird erwartet, dass diese Spezifikationen ein 6,7-Zoll-QHD+-Display und einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-Chip umfassen. Die 50-Megapixel-Hauptkamera wird voraussichtlich durch eine 48-Megapixel-Ultrawide-Linse ergänzt.

Was die Farben angeht, so deutet ein neues Leck darauf hin, dass es ein mattes Schwarz und ein glänzendes Grün geben wird. Wir sind immer für ein mattes Schwarz zu haben, aber wir sind ein wenig besorgt über die Idee, dass etwas grün und glänzend sein könnte. Aber wir werden uns ein Urteil vorbehalten, bis wir das Gerät in natura gesehen haben.

Das #OnePlus11 wird in den Farben Mattschwarz und Grün glänzend erscheinen - Max Jambor (@MaxJmb) November 25, 2022

Wann das passieren wird, wissen wir noch nicht. Eine Ankündigung im ersten Quartal 2023 scheint wahrscheinlich, aber das ist eine weitere Sache, auf die wir warten müssen, bevor wir uns zu sehr freuen.

Schreiben von Oliver Haslam.