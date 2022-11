Das OnePlus 11 könnte mit satten 16 GB RAM in die Keramik gehen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das nächste Flaggschiff-Handy von OnePlus könnte eine neue Keramik-Konstruktion erhalten und 16 GB RAM haben, basierend auf Informationen von einem Leaker.

Weibo Leaker Digital Chat Station hat eine Geschichte, die ihre Berichte wert Aufmerksamkeit zu machen und die neuesten Ansprüche haben OnePlus gehen all-in auf "Textur und Leistung" dieses Mal um.

Demnach wird das OnePlus 11 über eine Aussparung für die Selfie-Kamera am oberen Rand eines gebogenen Bildschirms mit 2K-Auflösung verfügen. Diese Aussparung wird sich in der oberen linken Ecke befinden, heißt es.

Was die Konstruktion angeht, so verwendet OnePlus dem Bericht zufolge einen Metallrahmen für das Telefon, aber mit einem Keramikgehäuse. Das sollte für eine erstklassige Textur und viel Gewicht sorgen, obwohl es auch einen ähnlich hohen Preis bedeuten könnte.

Was die technischen Daten betrifft, so wird der High-End-Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm das Herzstück des OnePlus 11 bilden, wobei 16 GB RAM und schneller UFS 4.0-Speicher die wichtigsten Elemente abrunden. All das sollte für ein schnelles, hochwertiges Telefon sorgen.

Es ist erwähnenswert, dass Digital Chat Station dieses Modell weiterhin als OnePlus 11 bezeichnet, ohne ein OnePlus 11 Pro zu erwähnen. Das könnte später kommen, oder es ist möglich, dass diese Spezifikationen für das teurere Modell sind - wir werden abwarten müssen und sehen. So oder so, das Telefon, das hier beschrieben wird, klingt in jeder Hinsicht wie ein Gewinner.

