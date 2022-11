OnePlus möchte Ihr Feedback zu seinen Handys, aber es gibt einen Haken

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - OnePlus bittet die Menschen wieder einmal um Hilfe bei der Entwicklung besserer Telefone, aber dieses Mal sollen Sie es persönlich tun - und dafür müssen Sie nach London kommen.

Die Idee, Feedback von Nutzern einzuholen, ist für OnePlus nicht neu - das Unternehmen macht das schon seit Jahren. Aber in letzter Zeit musste das Unternehmen sein Open Ears Forum aufgrund der COVID-19-Pandemie online durchführen. Jetzt ist es wieder zu einer persönlichen Veranstaltung zurückgekehrt, die am 28. November in London stattfinden wird. Sie müssen also vor Ort sein, wenn Sie dabei sein wollen.

OnePlus lädt Nutzer in und um London dazu ein, an diesem Event teilzunehmen und ihr Feedback zu OxygenOS zu teilen und die Zukunft mitzugestalten". Dazu müssen Sie allerdings eine Umfrage ausfüllen, die etwa vier Minuten dauert. Es ist auch die Rede davon, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen. Es ist also möglich, dass Sie erfahren werden, was OnePlus für OxygenOS und die Zukunft geplant hat.

Die Idee ist, dass OnePlus nach Ideen und Vorschlägen "zu aktuellen und zukünftigen Funktionen sucht und Ihre Ratschläge und Ihr Feedback berücksichtigt." Wenn es also etwas gibt, das Sie stört, oder eine Funktion, die Sie gerne sehen würden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich zu beteiligen.

Haben Sie Lust, sich zu beteiligen? Füllen Sie dieses Formular aus, und zwar schnell - die Bewerbungsfrist endet am 16. November. Bis Ende der Woche erfahren Sie, ob Sie zu den ausgewählten Teilnehmern gehören, damit Sie nicht zu lange warten müssen.

