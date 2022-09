Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das nächste Flaggschiff von OnePlus wird voraussichtlich das OnePlus 11 Pro sein, das logischerweise auf das OnePlus 10 Pro folgt, das zu Beginn dieses Jahres vorgestellt wurde. Und wenn das Unternehmen dem Spielplan von 2022 im Jahr 2023 folgt, könnte es relativ bald erscheinen.

Zwei kürzlich aufgetauchte Leaks - beide von der gleichen Quelle - enthüllen das Design des Telefons und eine ganze Liste von Spezifikationen, die wir vom nächsten Ultra-Premium-Handy der Oppo-Submarke erwarten können.

Was das Design angeht, so scheint OnePlus von seinem quadratischen Kameragehäuse abzurücken und stattdessen ein großes, kreisförmiges Gehäuse mit dem Hasselblad-Branding in der Mitte anzustreben. Diese Leaks stammen von Steve Hemmerstoffer (aka @OnLeaks) und wurden von 91Mobiles und SmartPrix veröffentlicht.

Von hinten sieht das Handy sehr seriös aus und passt zu den Trends, die wir in den letzten 12 Monaten von anderen chinesischen Herstellern wie Xiaomi und Huawei gesehen haben. Der Alarm-Schieberegler taucht auch bei diesem Modell auf, was OnePlus-Fans freuen wird.

Die Kameraausstattung soll drei verschiedene Kameras umfassen: eine Primärkamera, eine Ultraweitwinkelkamera und eine 2x-Telezoomkamera. Es wird vermutet, dass diese mit 50-Megapixel-, 48-Megapixel- bzw. 32-Megapixel-Sensoren ausgestattet sein werden.

Zu den weiteren wichtigen Merkmalen gehört das übliche große 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit QuadHD-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Es wird zwar nicht erwähnt, aber wir gehen davon aus, dass es den jüngsten Trend fortsetzen wird, bis zu 1 Milliarde Farben und adaptive Bildwiederholraten zu unterstützen, um den Akku zu schonen. Immerhin haben die beiden vorherigen Generationen dies bereits getan.

In den technischen Daten ist auch eine 16-Megapixel-Selfie-Kamera aufgeführt, die durch den oberen Teil des Displays gestanzt ist und wahrscheinlich die einzige Unterbrechung eines Bildschirms sein wird, der fast den gesamten Platz auf der Vorderseite einnimmt.

Intern ist es keine Überraschung, dass ein noch nicht veröffentlichter Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor zum Einsatz kommt. Dieser Chipsatz wird wahrscheinlich Ende dieses Jahres angekündigt, noch vor der Markteinführung der Flaggschiff-Handys im Jahr 2023, und OnePlus ist oft unter den ersten, die die neuen Snapdragon-Flaggschiff-Plattformen verwenden.

Es wird behauptet, dass wir bis zu 16 GB RAM und 256 GB internen Speicher sowie einen großen 5000-mAh-Akku mit Unterstützung für das superschnelle 100-W-Laden sehen werden.

Ein konkretes Datum für die Markteinführung wird nicht genannt, aber wie das OnePlus 10 Pro wird es voraussichtlich Anfang des Jahres erscheinen, also im ersten Quartal 2023.

Schreiben von Cam Bunton. Bearbeiten von Rik Henderson.