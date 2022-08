Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - OnePlus könnte im Begriff sein, sein Nord-Sortiment erheblich zu erweitern - und es dabei auf andere Produktkategorien auszuweiten.

Ein prominenter Online-Leaker hat angedeutet, dass das chinesische Unternehmen bald ein OnePlus Nord 3-Telefon ankündigen wird, während die lange gemunkelte OnePlus Nord Watch ebenfalls kurz vor einer Ankündigung stehen könnte.

-

Darüber hinaus wurden ein Nord Band sowie ein neues Paar Nord Buds gelistet. Und schließlich soll sich eine intelligente Messwaage der Marke Nord der Familie anschließen, zusammen mit anderen intelligenten Produkten, die man normalerweise nicht mit der billigeren Untermarke in Verbindung bringen würde.

Die Liste der Geräte wurde von Mukul Sharma (@stufflistings) auf seinem Twitter-Account veröffentlicht. Er hat sich noch nicht zu den Veröffentlichungszeitplänen geäußert oder woher die Informationen stammen könnten.

Nord 3

Nord Watch

Nord Band

New Nord Buds

Nord smart measuring scale (not sure of the name)

and more Nord-branded AIoT products coming up.