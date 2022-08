OnePlus-Chef kündigt das erste faltbare Gerät des Herstellers an

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Pete Lau, Mitbegründer und CEO von OnePlus, hat ein paar Bilder veröffentlicht, die auf das erste faltbare Telefon des Herstellers hindeuten.

Im April dieses Jahres gab es erste Gerüchte, dass es sich bei dem faltbaren OnePlus um ein umgebautes Oppo Find N handeln könnte. Wenn man jedoch bedenkt, dass Lau zwei Bilder eines neuartigen Scharniersystems gepostet hat, könnte es sich sogar um etwas mehr als das handeln.

Was glaubt ihr, ist das? pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX- Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022

Abgesehen davon war der OnePlus-Chef ohnehin an der Gestaltung des Find N für die Schwesterfirma Oppo beteiligt. Vielleicht arbeitet er auch an dem Oppo Find N 2 und das könnte das Thema seines Tweets sein. So oder so, es sieht so aus, als ob wir schon bald ein faltbares Handy bekommen werden.

Faltbare Mobiltelefone sind im Moment der letzte Schrei, denn letzte Woche wurden das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Z Flip 4 angekündigt. Auch das Xiaomi Mix Fold 2 wurde kürzlich offiziell vorgestellt.

Es hat zwar eine Weile gedauert, bis die Verbraucher ebenso begeistert von den verschiedenen Formfaktoren waren wie die Hersteller, aber jetzt scheinen sie sich durchzusetzen.

OnePlus wird sicherlich nicht zurückbleiben wollen, und da die Technologie bereits für seinen Stallgefährten Oppo entwickelt wurde, ist es sehr sinnvoll und ein gutes Timing für das chinesische Unternehmen, ebenfalls an Bord zu gehen.

Schreiben von Rik Henderson.