NEW YORK (Pocket-lint) - OnePlus hat sein neuestes Flaggschiff in Form des OnePlus 10T offiziell vorgestellt. Das OnePlus 10T hat ein ähnliches Design wie das OnePlus 10 Pro, das Anfang des Jahres auf den Markt kam, und aktualisiert die Hardware im Inneren, nimmt aber die Kamera zurück.

Das OnePlus 10T ist in zwei Farben erhältlich - Sandstone Black und Jade Green - und verfügt über ein großes, quadratisches, markantes Kameragehäuse auf der Rückseite. Es gibt drei Linsen innerhalb des Gehäuses und einen kreisförmigen Blitz, der ein symmetrisches Finish wie das 10 Pro bietet, während die Vorderseite des Handsets eine zentralisierte Lochkamera an der Oberseite des 6,7-Zoll-Full-HD+ 120Hz-AMOLED-Displays sieht.

Unter der Haube zeigt sich das OnePlus 10T von seiner besten Seite und bietet den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Chipsatz, gepaart mit bis zu 16 GB RAM - eine Premiere für ein OnePlus-Gerät. Je nach Modell hat man die Wahl zwischen 128 GB oder 256 GB Speicherplatz, und ein 4800-mAh-Akku sorgt für die nötige Power.

Dieser Akku unterstützt 150W - bzw. 125W in den USA - schnelles kabelgebundenes Laden, was fast doppelt so viel ist wie beim OnePlus 10 Pro. Es gibt jedoch kein kabelloses Laden oder eine offizielle IP-Einstufung, und das OnePlus 10T hat einen Kunststoffrahmen anstelle des hochwertigeren Metallrahmens des Pro.

Die Dreifach-Rückseite besteht aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit f/1.8-Blende und optischer Bildstabilisierung (OIS), einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor mit f/2.2-Blende und einem 120-Grad-Sichtfeld sowie einem 2-Megapixel-Makrosensor, der sich leicht vom 10 Pro unterscheidet, und es gibt keine Hasselblad-Partnerschaft.

In Bezug auf die Kosten in Großbritannien wird das OnePlus 10T bei £629 beginnen. In den USA kostet es 649 Dollar und der Startpreis in der EU liegt bei 699 Euro.

Wenn Sie wissen möchten, was die Unterschiede zum OnePlus 10 Pro sind, dann lesen Sie unseren ausführlichen Vergleichder beiden Geräte, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Wir haben auch einen ausführlichen Beitrag über das OnePlus 10T, den Sie für weitere Informationen lesen können.

Schreiben von Britta O'Boyle.