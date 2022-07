OnePlus 10T vollständige Liste der Spezifikationen vor der Markteinführung durchgesickert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - OnePlus wird in Kürze das nächste Modell der 10er-Familie vorstellen: das OnePlus 10T. Und wenn die durchgesickerten Spezifikationen - und das, was OnePlus uns bisher gesagt hat - stimmen, dann ist es ein faszinierendes Angebot.

Das Unternehmen hat bereits deutlich gemacht, dass Sie, wenn Sie die beste Kamera in seiner Reihe wollen, immer noch das OnePlus 10 Pro und nicht das 10T wollen. Dieses kommende Modell konzentriert sich weniger auf die Fotografie, sondern mehr auf rohe Geschwindigkeit und Leistung.

Eine vollständige Spezifikationsliste für die indische Version ist durchgesickert und gibt uns einen guten Hinweis darauf, was wir von der T-Variante erwarten können. Und was die Leistung angeht, sollte sie alles bieten, was man brauchen kann.

Auf der Vorderseite soll ein großes 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2412 (FullHD+) und 10-Bit-Farbunterstützung sowie HDR10+-Kompatibilität zu finden sein.

Außerdem soll es eine 16-Megapixel-Lochkamera in der oberen linken Ecke haben, die auch EIS-Unterstützung zur Stabilisierung bietet. Dem Leak zufolge wird es auch einen Fingerabdrucksensor im Display haben.

Im Inneren des Geräts kommt, wie schon seit einiger Zeit vorhergesagt, die Snapdragon 8+ Gen 1-Plattform zum Einsatz. Es wird erwartet, dass in Indien entweder 8 GB oder 12 GB RAM zur Verfügung stehen werden, während in anderen Regionen sogar 16 GB möglich sind. Dazu kommen entweder 128 GB oder 256 GB Speicherplatz.

Außerdem wird ein 4.800mAh-Akku erwartet (nicht 5.000mAh wie beim 10 Pro), der mit einer 150W-Schnellladefunktion ausgestattet sein wird, die es ermöglicht, einen ganzen Akku in kürzester Zeit aufzuladen und ihn in nur fünf Minuten zur Hälfte aufzuladen.

Dieser Leak, der von Pricebaba.com stammt, enthält auch Details über das Kamerasystem auf der Rückseite. Wie OnePlus bereits bestätigt hat, wird das Dreifach-Kamerasystem von einem 50-Megapixel-Sony-IMX766-Sensor angeführt, dem sich eine 8-Megapixel-Ultrawide- und eine 2-Megapixel-Kamera anschließen.

Wenn dieses Trio korrekt ist, würde das bedeuten, dass das 10T praktisch das gleiche Kamerasystem wie das OnePlus Nord 2T hat. Oder - zumindest - eines von sehr ähnlicher Qualität.

Was unklar ist, ist, wie OnePlus das 10T preislich einordnen wird. Gerüchten zufolge könnte es dasselbe kosten wie das 10 Pro, was bedeutet, dass Käufer sich zwischen dem leistungsstärksten/schnellsten Telefon mit Schnellladung und dem mit dem besseren Display und der besseren Kamera entscheiden müssen.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Bislang handelt es sich jedoch nur um Spekulationen. OnePlus wird alles auf einem Launch-Event nächste Woche enthüllen.

Schreiben von Cam Bunton.