Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - OnePlus bereitet sich auf die Markteinführung seines nächsten Telefons auf seine übliche Art und Weise vor: indem es Informationen tröpfchenweise weitergibt, so dass wir zum Zeitpunkt der Markteinführung des OnePlus 10T bereits alle Details kennen werden.

In mehreren Beiträgen im OnePlus-Community-Forum hat OnePlus einen ausführlichen Einblick in die Kamera-Spezifikationen und -Leistung sowie einen Beitrag über das Design und die Form des Geräts veröffentlicht.

Wie bei OnePlus in letzter Zeit üblich, werden wir zwei Farben bekommen: Schwarz und Grün. Genauer gesagt nennt OnePlus sie Moonstone Black und Jade Green.

Wie bei vielen Handys des Mutterkonzerns Oppo zeichnet sich das Design der Rückseite durch eine große Kameraeinheit mit gebogenem Glas an den Rändern aus, um einen nahtlos ansteigenden Effekt zu erzielen.

Langjährige OnePlus-Fans werden enttäuscht sein, dass der Benachrichtigungsslider auf dem OnePlus 10T nicht vorhanden ist. Das Unternehmen hat ihn weggelassen, um mehr Platz für die größere Hauptplatine im Inneren des Telefons zu schaffen.

Es behauptet, um den Benachrichtigungsslider beizubehalten und auch die Verbesserungen bei der Akkukapazität, der Ladegeschwindigkeit und dem Antennensignal hinzuzufügen, hätte es die Hauptplatine stapeln und dann das Gerät erheblich dicker machen müssen.

Für das Aufladen gibt OnePlus an, dass es zwei interne Ladepumpen verwendet, im Gegensatz zu der einzelnen Pumpe im OnePlus 10 Pro. Damit ist praktisch bestätigt, dass das Gerät über die 150-W-Ladestromstärke verfügen wird, die bereits Anfang des Jahres vorgestellt und auch im OnePlus Ace in China eingeführt wurde.

Was die Kameraspezifikationen betrifft, so positioniert OnePlus dieses Telefon anders als das OnePlus 10 Pro. Das bedeutet: Bei diesem Telefon geht es um rohe Leistung und Geschwindigkeit, und wenn Sie die beste Kamera wollen, ist das 10 Pro die bessere Wahl.

Der primäre Sensor des 10T wird mit dem Sony IMX766-Sensor ausgestattet sein, einem 50-Megapixel-Sensor, den wir schon bei mehreren OnePlus- und Oppo-Handys gesehen haben. Es ist ein sehr guter Sensor und tatsächlich derselbe, der in der Ultrawide-Kamera des 10 Pro und dem Dual-System des Oppo Find X5 Pro steckt.

Seltsamerweise trägt das 10T keinen Hasselblad-Schriftzug und wird daher nicht wie das 10 Pro und das Oppo Find X5 Pro die Vorteile der Farbverarbeitung des Kameraherstellers nutzen.

FIFA 23, Qualcomm Wearables und Autel Evo Lite+ im Test - Pocket-lint Podcast ep. 163 von Rik Henderson · 22 Juli 2022 · Diese Woche sprechen wir über die neuen Funktionen von FIFA 23, unterhalten uns mit dem Leiter der Wearables-Abteilung von Qualcomm und testen die

Das OnePlus 10T wird am 3. August auf einem Event in New York vorgestellt.

Schreiben von Cam Bunton.