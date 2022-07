OnePlus 10T wird am 3. August angekündigt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - OnePlus hat enthüllt, dass es sein nächstes Flaggschiff-Smartphone während eines Events namens Evolve Beyond Speed am 3. August 2022 ankündigen wird, wie Gerüchte vorhergesagt haben.

In einem Forenbeitrag sagte das Unternehmen, dass es das OnePlus 10T 5G - dessen Namen es zuvor in einem Tweet bestätigt hatte - in New York auf seinem ersten persönlichen Event seit 2019 vorstellen wird.

Zusammen mit der offiziellen Enthüllung des Datums und des Ortes gab OnePlus in dem Beitrag auch bekannt, dass das OnePlus 10T 5G auf der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-Plattform und mit OxygenOS 13 laufen würde.

Es wurde nicht viel mehr über das Event oder das Gerät verraten, aber es gab viele Gerüchte um das Gerät, zusammen mit einer Reihe von durchgesickerten Bildern, die uns eine gute Vorstellung davon geben, was wir erwarten können.

Es wird vermutet, dass das OnePlus 10T mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Full-HD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ausgestattet sein wird. Es wird erwartet, dass es zwei Farboptionen in Form von Jade Green und Moonstone Black geben wird und es wird angenommen, dass das Gerät eine Triple-Rückkamera mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor bieten wird.

Glücklicherweise ist es nicht zu lange zu warten, um herauszufinden, alle offiziellen Details über die OnePlus 10T 5G, aber Sie können unsere separate Funktion auf sie in der Zwischenzeit lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.