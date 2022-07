OnePlus 10T Name bestätigt, Lecks mit 16GB RAM

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Gerüchten zufolge wird OnePlus noch in diesem Jahr ein neues Gerät ankündigen. Obwohl viele Gerüchte auf den Namen OnePlus 10T hinwiesen, hat das Unternehmen dies nun bestätigt.

Ein Tweet wurde vom offiziellen OnePlus-Konto mit einer Auswahl an Tee in verschiedenen Tassen und den Worten "Sie sind zur Party eingeladen" gesendet. Innerhalb der Worte ist 10T mit Zahlen und einer anderen Schriftart hervorgehoben, was den Namen des nächsten Flaggschiffs bestätigt.

Ein Veranstaltungsdatum wurde in dem Tweet nicht genannt, obwohl frühere Gerüchte den 3. August nahelegten.

Das OnePlus 10T ist auch in einer Geekbench-Liste aufgetaucht, die den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 unter der Haube zeigt, zusammen mit 16 GB RAM. Es wird gesagt, dass diese Konfiguration 512 GB Speicherplatz bieten wird. Frühere Gerüchte hatten nur ein Modell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher und ein Modell mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher erwähnt, wie es bei OnePlus-Flaggschiffen üblich ist.

Andere Leaks haben behauptet, dass das OnePlus 10T ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Full-HD+-Auflösung bieten wird. Es soll eine Dreifach-Rückkamera mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung haben, und Gerüchten zufolge wird es in den Farboptionen Jadegrün und Mondsteinschwarz erhältlich sein.

Bis jetzt ist noch nichts offiziell, aber Sie können alle Gerüchte rund um das Gerät in unserem separaten Beitrag lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.