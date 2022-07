OnePlus 10T Gerüchte: Alles, was wir bis jetzt wissen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - OnePlus hat in diesem Jahr bereits eine Reihe von Handys angekündigt, aber Gerüchten zufolge wird es noch mindestens ein weiteres geben.

Während der Name noch ungewiss ist, deuten viele Leaks darauf hin, dass das nächste Gerät des Unternehmens in Form des OnePlus 10T kommen wird, obwohl es auch als Standard OnePlus 10 bezeichnet wurde und es auch Gerüchte über ein OnePlus 10 Ultra gibt.

Für diesen Beitrag werden wir das OnePlus 10T verwenden, da dies der Name ist, der am häufigsten in Leaks aufgetaucht ist. Hier ist alles, was wir bis jetzt über das nächste OnePlus-Flaggschiff gehört haben.

Juli?

Ab 799 £ in Großbritannien

Es gab noch nicht viel Gerede darüber, wann das OnePlus 10T erscheinen könnte, obwohl ein Leck den Juli andeutete, was ein wenig früh erscheint. Frühere "T"-Geräte kamen um den Oktober herum auf den Markt, so dass wir, obwohl sich die Gerüchte verdichten, etwas später als im Juli damit rechnen würden.

Was den Preis angeht, sieht es so aus, als ob das OnePlus 10T in Großbritannien bei 799 £ beginnen könnte, was dem gleichen Preis entspricht, zu dem das OnePlus 10 Pro beginnt. Ein Angebot für das Gerät erschien Anfang Juli auf der britischen Amazon-Website, bevor es wieder entfernt wurde. Das deutet darauf hin, dass eine Markteinführung unmittelbar bevorsteht, aber der Preis erscheint merkwürdig, es sei denn, es wird über dem Pro positioniert.

Ähnlich wie beim OnePlus 10 Pro

Zwei Farben?

6,7-Zoll-AMOLED, Full HD+, 120Hz

Es gab mehrere Leaks zum Design des OnePlus 10T, die alle das Fehlen eines Benachrichtigungssliders zeigen - ein Feature, das bei den OnePlus-Flaggschiffen seit ihren Anfängen vorhanden ist.

Alle durchgesickerten Renderings deuten darauf hin, dass das OnePlus 10T mit einem flachen Display und einer zentralen Lochkamera an der Oberseite ausgestattet sein wird, während auf der Rückseite ein markantes Kameragehäuse wie beim OnePlus 10 Pro und Hasselblad-Branding zu sehen sein wird.

Ein Satz von Renderings deutet darauf hin, dass das OnePlus 10T fast identisch mit dem OnePlus 10 Pro aussehen wird, mit ein paar leichten Unterschieden beim Gehäuse. Ein anderer Satz von Renderings deutet darauf hin, dass sich das quadratische Kameragehäuse mit den drei Linsen und dem zusätzlichen Kreis über die gesamte Breite des Geräts erstrecken wird, so dass derzeit nicht klar ist, was genau der Fall sein wird.

Was die Farben angeht, so könnte es ein grünes und ein schwarzes Modell geben, wobei letzteres angeblich Moonstone Black heißen wird.

Das Display soll 6,7 Zoll groß sein und ein AMOLED-Panel mit einer Full HD+ Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sein. Wie bereits erwähnt, wird erwartet, dass es flach und nicht wie das OnePlus 10 Pro gebogen sein wird.

Snapdragon 8+ Gen 1

8/12GB RAM, 128/256GB Speicher

4800mAh, 150W

Laut mehreren Berichten wird das OnePlus 10T mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 Chipsatz laufen, obwohl es ursprünglich Gerüchte über den MediaTek Dimensity 9000 gab. Es gab auch Leaks, die auf verschiedene Modelle hindeuten, von denen eines mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher und das andere mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher ausgestattet ist, was keine große Überraschung wäre.

In Bezug auf den Akku wird behauptet, dass das OnePlus 10T eine Kapazität von 4800mAh mit 150W Schnellladung haben wird. Wenn das stimmt, würde das bedeuten, dass das OnePlus 10T schneller geladen werden kann als das OnePlus 10 Pro. Es wurde gesagt, dass das Gerät möglicherweise kein kabelloses Laden bietet.

Dreifach-Rückkamera

50MP Hauptsensor

32MP oder 16MP Frontkamera

Es wird behauptet, dass das OnePlus 10T eine Dreifach-Rückkamera mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung, einem 16-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor und einem 2-Megapixel-Makro-Sensor haben wird.

Es ist auch von einem 50-Megapixel-Hauptsensor die Rede, der mit einem 8-Megapixel- und einem 2-Megapixel-Sensor gekoppelt ist, sodass die Kameradetails noch nicht in Stein gemeißelt sind.

Auf der Vorderseite soll das OnePlus 10T entweder einen 32-Megapixel-Snapper oder eine 16-Megapixel-Kamera bieten.

Die Videofähigkeiten sollen bis zu 4K bei 60fps auf der Rückseite und bis zu 1080p bei 30fps auf der Vorderseite betragen.

Hier ist alles, was bisher rund um das OnePlus 10T durchgesickert ist.

Das OnePlus 10T wurde auf der AnTuTu-Benchmark-Website mit dem SD 8+ Gen 1gesichtet. Es ist auch auf Amazon UK aufgetaucht und hat einige Spezifikationen und den Preis für Großbritannien bestätigt.

Das OnePlus 10T wurde in einem Video, das von SmartPrix in Zusammenarbeit mit OnLeaks veröffentlicht wurde, aus jedem Winkel gezeigt.

Digital Chat Station hat einige Specs über das OnePlus 10Tveröffentlicht, die etwas andere Kamera-Spezifikationen enthalten, als wir zuvor gehört haben.

Renderbilder und Spezifikationen für das OnePlus 10T oder das normale OnePlus 10 wurden von @HeyItsYogesh und OnSiteGo veröffentlicht. Es wurde auch gesagt, dass das Gerät irgendwann im Juli erscheinen würde.

Digit hat in Zusammenarbeit mit OnLeaks eine Liste mit Spezifikationen für das OnePlus 10 bzw. OnePlus 10T veröffentlicht, darunter auch eine 150-W-Ladeleistung.

Schreiben von Britta O'Boyle.