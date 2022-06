OnePlus 10T Render-Video zeigt Design aus jedem Winkel

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es ist schwer, mit all den von OnePlus in letzter Zeit angekündigten Handys Schritt zu halten, und Gerüchte deuten darauf hin, dass noch vor Jahresende ein weiteres Gerät in Form des OnePlus 10T enthüllt werden wird.

Wir haben bereits einige Leaks über das OnePlus 10T gesehen, aber das neueste zeigt das OnePlus 10T aus jedem Winkel in einem Video, das von SmartPrix in Zusammenarbeit mit OnLeaks veröffentlicht wurde.

Das Video wurde auf der Grundlage von Live-Bildern eines Vorseriengeräts erstellt, heißt es, und das Design stimmt mit dem überein, was zuvor vermutet wurde.

Das OnePlus 10T hat ein ähnliches Aussehen wie das OnePlus 10 Pro und verfügt über ein markantes, quadratisches Kameragehäuse oben links auf der Rückseite, das sich in den Rahmen am Rand des Geräts einfügt. Der Blitz scheint im Vergleich zum OnePlus 10 Pro an eine andere Position gerückt zu sein und es scheint auch keinen Benachrichtigungsslider zu geben - eine Funktion, die es bei den OnePlus-Flaggschiffen schon immer gab.

Es heißt, dass das OnePlus 10T einen Kunststoffrahmen mit einer Glasrückseite haben wird und in zwei Farbvarianten erhältlich sein wird. Außerdem soll das OnePlus 10T ein 6,7-Zoll-LTPO-AMOLED-Display mit einer Full-HD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz haben.

Weitere Features sollen der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ Chipsatz, ein 4800mAh Akku mit 150W Schnellladung und eine Triple-Rückkamera mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor, einem 16-Megapixel-Ultrawide-Sensor und einem 2-Megapixel-Makro-Sensor sein.

Im Moment gibt es keinen Hinweis darauf, wann das OnePlus 10T auf den Markt kommen könnte, obwohl es wahrscheinlich um Oktober herum sein wird, wenn die Tradition irgendetwas zu gehen ist.

Schreiben von Britta O'Boyle.