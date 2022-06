OnePlus 10/10T Leck zeigt Telefon wird OnePlus 10 Pro übertreffen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein Telefon, das entweder das reguläre OnePlus 10 oder das OnePlus 10T sein könnte, ist durchgesickert und hat das Design und die technischen Daten des Geräts enthüllt. Und es könnte das 10 Pro in vielerlei Hinsicht übertreffen.

Laut dem Leak wird das OnePlus 10/10T über die ultraschnelle 150-W-Ladung verfügen, die das Unternehmen Anfang des Jahres angekündigt hat. Es wird auch gemunkelt, dass es mit dem aktualisierten Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor ausgestattet ist.

Sollte dies zutreffen, würde dies bedeuten, dass das Telefon nicht nur leistungsfähiger als das bestehende OnePlus 10 Pro ist, sondern auch viel schneller geladen werden kann.

Mit dieser 150-W-Schnellladefunktion wird ein Akku in nur fünf Minuten von leer auf halb voll und in weniger als 20 Minuten vollständig aufgeladen. Bislang hat OnePlus dieses Ladeverfahren nur für das OnePlus Ace und das OnePlus 10R eingeführt, die nur in China bzw. Indien erhältlich sind.

Das Gerücht deutet darauf hin, dass zuvor erwartet wurde, dass das Telefon mit dem MediaTek Dimensity 9000-Prozessor auf den Markt kommen würde, aber stattdessen wird es mit dem leistungsstärksten Snapdragon-Chipsatz von Qualcomm kommen.

Was das Design angeht, so zeigt das von @HeyItsYogesh und OnSiteGo geleakte Rendering ein Telefon, das den Trend zu einer großen, rechteckigen Einheit auf der Rückseite mit mehreren Kameralinsen fortsetzt.

Dieses Mal scheint sich diese Einheit jedoch über die gesamte Rückseite des Telefons zu erstrecken und weist auch das markante Hasselblad-Logo auf.

Ansonsten sieht es aus wie jedes andere Smartphone und hat - zum Leidwesen der OnePlus-Fans da draußen - keinen Alarm-Schiebeschalter. Im Gegensatz zum Pro wird es voraussichtlich nicht drahtlos aufgeladen werden können.

Zu den weiteren Spezifikationen gehören ein 4800-mAh-Akku und ein Dreifach-Kamerasystem, bestehend aus einem primären 50-Megapixel-Sensor sowie einem 16-Megapixel-Ultrawide- und einem 2-Megapixel-Makro-Sensor. Auf der Vorderseite befindet sich ein 6,7-Zoll-Display mit FullHD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz.

Preislich wird es voraussichtlich irgendwo zwischen dem OnePlus 10R und dem OnePlus 10 Pro liegen und voraussichtlich irgendwann im Juli auf den Markt kommen.

Schreiben von Cam Bunton.