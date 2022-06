Ein OnePlus Nord N20 SE ist scheinbar auf dem Weg zu uns

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Obwohl das Nord 2T und das CE 2 Lite erst vor kurzem auf den Markt gekommen sind, ist angeblich ein weiteres OnePlus Nord-Gerät in Arbeit.

Ein Gerät mit der Modellnummer CPH2469 wurde erst letzte Woche auf der Website der FCC (Federal Communications Commission) gesichtet, und jetzt haben wir vielleicht auch einen Namen. Auf der TDRA-Zertifizierungswebsite wurde ein separater Eintrag gefunden, der alles verrät.

Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Digitales in den Vereinigten Arabischen Emiraten listet dieselbe Modellnummer auf, allerdings mit dem "Marketingnamen" OnePlus Nord N20 SE.

Es wird vermutet (von MySmartPrice), dass es sich bei dem Gerät selbst um ein umbenanntes Oppo A57 4G handeln wird. Dabei handelt es sich um ein sehr günstiges Telefon, das kürzlich in einigen Regionen auf den Markt kam.

Es läuft mit einem MediaTek MT6765G Prozessor und hat ein 6,56 Zoll (720 x 1612) großes IPS LCD Display.

Es verfügt über 3 GB RAM und 64 GB erweiterbaren Speicher sowie eine Dual-Linsen-Kamera (13 Megapixel, 2 Megapixel) auf der Rückseite.

Außerdem verfügt es über einen 8-Megapixel-Selfie-Snapper und kostet weniger als 150 € (128 £).

Wir sind uns nicht ganz sicher, wo OnePlus das Telefon auf den Markt bringen will, aber da die beiden bisher gesichteten Angebote auf den Websites der Kommunikationsregulierungsbehörden in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu finden sind, können Sie davon ausgehen, dass es zumindest in diesen beiden Ländern erhältlich sein wird.

Wir werden Sie mehr bringen, wenn wir es haben,

Schreiben von Rik Henderson.