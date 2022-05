OnePlus bestätigt die Einführung des OnePlus Nord 2T

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat bestätigt, dass es ein Launch-Event für den europäischen Markt abhalten wird, bei dem es eine Reihe neuer Produkte ankündigen wird.

Hier gibt es keine Geheimnisse: OnePlus hat bestätigt, dass es das OnePlus Nord 2T 5G, das OnePlus Nord 2 Lite 5G und die OnePlus Nord Buds ankündigen wird.

Die beiden letztgenannten Produkte sind uns bereits bekannt: Beide wurden auf der More Power to You-Präsentation in Indien im April angekündigt, aber das Nord 2T wurde bisher noch nicht angekündigt - abgesehen von den umfangreichen Leaks, versteht sich.

Das Nord 2T 5G scheint der Nachfolger des Nord 2 zu sein, das wir bei seiner Markteinführung im Jahr 2021 für ein großartiges Mittelklasse-Handy hielten.

Das neue Gerät scheint ein schnelles Update zu sein, allerdings mit einem ungewöhnlichen Design bei der Anordnung der Kameras. Während es zwei schwarze Kreise auf der Rückseite gibt, die ein Design fortsetzen, das mit dem OnePlus 9 Pro begann, scheint der untere Kreis ziemlich zufällig platzierte Linsen zu haben, wie in einem frühen Unboxing gezeigt wurde.

An anderer Stelle hat OnePlus bestätigt, dass das Nord 2T über 80W SuperVOOC-Ladung verfügen wird, während wir auch erwarten, den MediaTek Dimensity 1300 zu sehen, wie in Leaks enthüllt. Wir erwarten auch ein 6,43-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz.

Die offizielle Enthüllung dieser neuen Geräte für Europa wird am 19. Mai stattfinden und wir haben einen vollständigen Leitfaden, wie man die Aktion hier verfolgen kann.

Schreiben von Chris Hall.