(Pocket-lint) - Die Zeiten, in denen man von der Vorstellung eines neuen Telefons überrascht werden konnte, sind dank der Fülle von Leaks und Gerüchten im Vorfeld schon lange vorbei. Und obwohl die Unternehmen die Dinge bis zur großen Enthüllung geheim halten wollen, scheint das nicht mehr möglich zu sein.

Diese Aufgabe wird noch schwieriger, wenn ein Einzelhandelspartner eine Shop-Seite vor der Markteinführung online stellt, wie AliExpress es für das kommende OnePlus Nord 2T getan hat.

Die Website, die chinesische Waren nach Europa und Großbritannien importiert, hat das OnePlus Nord 2T zum Verkauf freigegeben, und die Shop-Seite zeigt das Design des Telefons und alle wichtigen Spezifikationen. Es gibt sogar ein paar offiziell aussehende Produkt-Renderings. (Wir fügen unten in diesem Artikel einen Screenshot der Seite ein, für den Fall, dass AliExpress sich entscheidet, die Seite zu löschen. )

Aus der Sicht des Designs ähnelt die Form und das Aussehen des Telefons dem aktuellen Nord 2, wobei der Hauptunterschied in den markanten Kamerakreisen besteht. Die beiden Kreise in der Kameraeinheit sind viel größer, aber die Anordnung der Linsen ist ungewöhnlich.

Der obere Kreis verfügt über ein großes Objektiv - bei dem es sich vermutlich um die 50-Megapixel-Hauptkamera handelt -, aber das untere Modul scheint zwei kleinere Objektive zu haben, von denen das unterste tatsächlich sehr klein zu sein scheint.

Wenn die Liste der technischen Daten korrekt ist, gehen wir davon aus, dass die kleinste Linse der 2-Megapixel-Schwarz-Weiß-Sensor für die Erfassung heller Details ist, während die andere Linse die 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera ist.

Dank früherer Leaks ist jedoch keine der aufgeführten Spezifikationen eine Überraschung. Sie entsprechen im Großen und Ganzen dem, was in den ersten Gerüchten zu lesen war.

Das heißt, es wird von einem MediaTek Dimensity 1300 Prozessor angetrieben - ein Upgrade des 1200er Prozessors des Nord 2 - sowie von einem 4500mAh Akku mit 80W SuperVOOC Schnellladung per Kabel.

Die Auflistung verrät auch die erwartete Kombination aus 8 GB/128 GB RAM und Speicher, die voraussichtlich die niedrigste von zwei Konfigurationen sein wird. Es scheint auch, dass es in zwei Farben erhältlich sein wird: grau und grün.

Eine Sache, die sich bei der offiziellen Markteinführung wahrscheinlich ändern wird, ist der Preis. Da das Nord 2 in Großbritannien £399 kostet, erwarten wir, dass das Nord 2T in etwa in der gleichen Größenordnung liegt und nicht über £550.

