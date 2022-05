Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus steht Gerüchten zufolge kurz vor der Markteinführung eines "Ultra"-Telefonmodells mit verbesserten Spezifikationen und Kameras. Es wird behauptet, dass sich das OnePlus 10 Ultra derzeit in der Testphase befindet und von einem noch unveröffentlichten Snapdragon-Prozessor angetrieben wird.

Bei diesem Chipsatz - Snapdragon 8 Gen 1+ genannt - handelt es sich wahrscheinlich um eine leistungsstärkere Version des aktuellen Flaggschiff-Prozessors Snapdragon 8 Gen 1. Es wird auch vermutet, dass das Telefon über ein verbessertes Kamerasystem gegenüber dem 10 Pro verfügen wird.

Der Tipp stammt von @heyitsyogesh auf Twitter, einer Quelle häufiger Gerüchte, die später im Thread antwortet, dass das Gerät im August/September auf den Markt kommen wird. Wenn das stimmt, besteht die Möglichkeit, dass die OnePlus 10-Serie bis zum Ende des Jahres bis zu vier Modelle umfassen könnte.

Das OnePlus Ultra-Flaggschiff befindet sich also in der Testphase, der Fokus liegt auf Kameras und SD 8 Gen 1+



OnePlus 10 - D9000/SD 8 Gen 1 (je nach Markt)



D8000 und SD888 in weiteren Mittelklasse-Handys wie der Nord-Serie



7 Gen 1 Telefon in Planung.



Komplizierte Zeitpläne & Produkte insgesamt - Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 3, 2022

Mit dem OnePlus 10 Pro und dem OnePlus 10R, die bereits angekündigt wurden, einem regulären OnePlus 10 , das angeblich bald erscheinen soll, und einem OnePlus 10 Ultra, über das Gerüchte kursieren, wäre dies die bisher größte nummerierte Serie in der Geschichte von OnePlus.

Das ist keine große Überraschung; das Jahr 2021 war ein Zeichen für die Zukunft von OnePlus. Nachdem es offiziell zu einer Untermarke von Oppo geworden war, begann es, sich wie seine Muttergesellschaft zu verhalten und mehrere Handymodelle zu unterschiedlichen Preisen anzubieten.

Darüber hinaus waren einige Modelle nur in Indien, andere nur in den USA und wieder andere nur in Europa erhältlich. Der Ansatz für die Markteinführung von Mobiltelefonen wurde sehr viel fragmentierter.

Für das Jahr 2022 wird dieser Ansatz noch weiter vorangetrieben, mit einer noch größeren Vielfalt an Modellen, Preispunkten und technischen Daten, von denen einige nur in bestimmten Regionen erhältlich sind.

Die Übersicht über das Angebot von OnePlus wird mit der Zeit immer verwirrender werden. Die Zeiten, in denen jeweils nur ein Telefon auf den Markt kam, sind schon lange vorbei.

Schreiben von Cam Bunton.