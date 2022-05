OnePlus 10 Pro Tipps und Tricks: 14 nützliche Funktionen zum Ausprobieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit jedem neuen OnePlus-Telefon kommt eine neue Version der Android-basierten Software. Für das OnePlus 10 Pro gilt das ganz besonders, da es - im Wesentlichen - eine optimierte Version von Oppos ColorOS übernommen hat.

Egal, ob Sie wissen möchten, wie Sie die virtuelle RAM-Funktion nutzen, wie Sie mit praktischen Gesten einen Screenshot machen oder den Android 12-Einhandmodus verwenden, hier gibt es viel zu entdecken.

Lernen Sie einige der nützlichsten Funktionen in unserem Video unten kennen oder scrollen Sie weiter für die schriftliche Anleitung:

Wenn dein Handy langsam läuft oder du einfach nur Zahlen magst, kannst du dir in der Ansicht der letzten Apps anzeigen lassen, wie viel Arbeitsspeicher dein Handy gerade verbraucht. Öffnen Sie einfach die Home-Einstellungen, indem Sie lange auf den Bildschirmhintergrund drücken und auf "Mehr" tippen. Scrollen Sie dann nach unten zu "Manager der letzten Aufgaben" und schalten Sie den Schalter neben "RAM-/Speicherinformationen für letzte Aufgaben anzeigen" ein.

Wenn Sie nun die Ansicht der letzten Aufgaben öffnen, sehen Sie unten auf dem Bildschirm eine Statistik zur RAM-Nutzung.

Wenn Sie feststellen, dass Sie zusätzlichen Arbeitsspeicher benötigen, können Sie einen Teil des Telefonspeichers als virtuellen Arbeitsspeicher verwenden. Das Telefon hat diese Funktion bereits standardmäßig aktiviert und fügt 3 GB hinzu. Sie können den Speicher aber noch weiter ausbauen, bis zu 7 GB zusätzlich. Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Über das Gerät und tippen Sie auf "RAM". Auf dem Bildschirm wird nun ein Schieberegler angezeigt, mit dem Sie den Speicher um weitere 5 GB oder 7 GB erweitern können. Wählen Sie aus, wie viel zusätzlichen Speicher Sie benötigen.

In den letzten Jahren hat es den Anschein, dass die Standardaktion, wenn Sie die Ruhezustand-/Wachtaste an der Seite gedrückt halten, darin besteht, einen Assistenten zu starten, anstatt die Optionen zum Ausschalten und Neustarten aufzurufen. Sie können dies jedoch ändern. Gehen Sie zu Einstellungen > Systemeinstellungen > Einschalttaste. Tippen Sie nun auf "Einschalttaste drücken und halten" und wählen Sie "Einschaltmenü" aus der Liste.

squirrel_widget_6699358

Wenn wir am Telefon in der Warteschleife sind, schalten wir das Telefon oft auf Lautsprecher und warten, bis jemand antwortet.

Bei einem OnePlus-Telefon können Sie eine Funktion aktivieren, die diese Umschaltung automatisch vornimmt, wenn Sie das Telefon an Ihr Ohr halten. Gehen Sie zu Einstellungen > Systemeinstellungen > Gesten und Bewegungen. Schalten Sie nun den Schalter neben "Automatisch zum Hörer wechseln" ein. Wenn Sie nun das Telefon mit aktiviertem Lautsprecher in die Hand nehmen, wird es automatisch umgeschaltet, sobald Sie es an Ihr Ohr halten.

Eine unserer Lieblingsfunktionen ist die Möglichkeit, mit drei Fingern auf dem Bildschirm einen Screenshot zu machen, anstatt mit einer Tastenkombination herumzufummeln. Wischen Sie einfach mit drei Fingern auf dem Bildschirm nach unten, und schon wird ein Screenshot gemacht. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie, ob die Funktion aktiviert ist, indem Sie zu Einstellungen > Systemeinstellungen > Gesten und Bewegungen > gehen und dann die Option "Mit drei Fingern nach unten wischen, um einen Screenshot zu machen" aktivieren.

Dies ist nun eine Standardfunktion von Android 12, und zwar die Möglichkeit, auf dem Bildschirm nach unten zu wischen, um schwer zugängliche Elemente (wie Schaltflächen/Suchfelder usw.) aufzurufen. Gehen Sie zu Einstellungen > Systemeinstellungen > Einhändiger Modus und schalten Sie ihn ein. Wenn Sie nun am unteren Rand des Bildschirms nach unten wischen, wird die obere Hälfte der Benutzeroberfläche eingeblendet, damit Sie schwer zugängliche Elemente leichter erreichen können, ohne sich zu strecken oder zwei Hände zu benötigen.

Ähnlich wie beim einhändigen Modus können Sie auf Ihrem Startbildschirm ein Symbol nach unten ziehen, um schnell zu einer App zu gelangen, die Sie starten möchten. Gehen Sie zu Einstellungen > Startbildschirm und Sperrbildschirm und wählen Sie jetzt "Icon-Pull-Down-Geste". Schalten Sie sie ein.

Gehen Sie nun zurück zu Ihrem Startbildschirm und wischen Sie von der linken oder rechten Ecke nach oben, damit sich alle Symbole in dieser Ecke zusammenziehen. Halten Sie Ihren Daumen auf dem Bildschirm und lassen Sie ihn einfach los, wenn Sie zu der App oder dem Ordner gelangen, den Sie öffnen möchten.

Wenn Benachrichtigungen anstehen, zeigt die OnePlus Software standardmäßig eine kleine Zahl in der Statusleiste am oberen Rand an. Wenn Sie lieber Symbole sehen möchten - damit Sie wissen, welche Apps Benachrichtigungen haben, die auf Ihre Aufmerksamkeit warten - können Sie stattdessen zu diesen wechseln. Gehen Sie einfach zu Einstellungen > Benachrichtigungs- und Statusleiste und wählen Sie dann "Statusleiste". Auf dem nächsten Bildschirm finden Sie ganz oben die Option "Benachrichtigungssymbole". Wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Symbole aus dem Pop-up-Menü.

Bei der Auswahl eines Benachrichtigungstons gab es jahrelang nur die Möglichkeit, für jede einzelne Benachrichtigung denselben Ton zu wählen. Mit der Option "Melodie" können Sie jedoch festlegen, dass der Ton eine Melodie erzeugt, wenn mehrere Benachrichtigungen kurz hintereinander eintreffen, anstatt für jede einzelne Benachrichtigung den gleichen Ton abzuspielen. Diese Funktion wurde von Oppo in ColorOS 11 eingeführt und ist nun auch in OxygenOS 12 verfügbar.

Gehen Sie einfach zu Einstellungen > Ton und Vibration und scrollen Sie nach unten, bis Sie "Benachrichtigungston" finden. Oben sehen Sie "Melodie" zusammen mit vier farbigen Kästchen, die jeweils für einen anderen Instrumentenklang stehen. Wählen Sie den Klang aus, der Ihnen gefällt, und die Melodie-Funktion wird aktiviert.

Eine der neuen Funktionen, die mit Android 12 eingeführt wurden, war die Möglichkeit, Mikrofon und Kamera in den Schnelleinstellungen schnell zu deaktivieren. Bei der Software von OnePlus befinden sich diese Schalter nicht standardmäßig in der Maske, aber Sie können sie hinzufügen.

Öffnen Sie wie gewohnt Ihre Schnelleinstellungen und tippen Sie dann auf den kleinen Stift, um sie zu bearbeiten. Auf dem ersten Bildschirm sehen Sie einen Schalter für den Zugriff auf das Mikrofon und einen weiteren für den Zugriff auf die Kamera. Ziehen Sie sie einfach nach oben in das Blatt, wo Sie sie haben möchten. Wenn Sie sie nun nach unten ziehen, können Sie den Zugriff auf die Kamera oder das Mikrofon ganz einfach blockieren.

Das beste Smartphone 2022: Wir testen, bewerten und ranken die besten Handys, die es zu kaufen gibt von Chris Hall · 3 Kann 2022

In der neuesten Version von OxygenOS hat OnePlus eine Funktion eingeführt, die Ihnen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben hilft.

Gehen Sie zu den Einstellungen und suchen Sie "Sonderfunktionen", wählen Sie nun "Work Life Balance". Tippen Sie auf "Arbeitsmodus einrichten" und auf dem nächsten Bildschirm können Sie festlegen, zu welchen Zeiten und an welchen Tagen er automatisch aktiviert wird. Standardmäßig ist dieser Modus werktags von 9 bis 18 Uhr eingestellt. Sie können dies ändern, wenn Sie möchten, oder wenn Sie möchten, dass es vom Standort abhängt, können Sie festlegen, dass es davon abhängt, wann Sie sich mit dem Wi-Fi Ihres Büros verbinden oder wann Sie sich am Arbeitsplatz befinden.

Dann können Sie auswählen, welche Gmail-Konten zur Arbeit gehören, und darunter die Arbeits-Apps, von denen Sie während Ihres Arbeitstages weiterhin benachrichtigt werden möchten.

Das Gleiche gilt für den "Lebensmodus", den Sie ebenfalls zeit-, orts- oder Wi-Fi-Verbindungsabhängig einrichten können. Dann können Sie sicherstellen, dass Sie nur Benachrichtigungen von persönlichen Apps und Konten erhalten und Arbeitskonten nicht angezeigt werden. Das ist ziemlich praktisch.

Das neueste Telefon von OnePlus lädt sehr schnell auf, aber wenn du dein Handy nur nachts auflädst, musst du es wahrscheinlich nicht ständig schnell aufladen. Sie können die Langlebigkeit Ihres Akkus erhöhen, indem Sie die Funktion für optimiertes Laden aktivieren. Dabei werden die ersten 80 Prozent des Akkus nachts schnell aufgeladen, während die letzten 20 Prozent erst kurz vor dem Aufwachen (oder vor dem morgendlichen Wecker) nachgeladen werden.

Diese Funktion sollte standardmäßig aktiviert sein, aber falls nicht, können Sie sie aktivieren. Gehen Sie zu Einstellungen > Akku > Erweiterte Einstellungen und schalten Sie die Option "Optimiertes nächtliches Aufladen" ein.

Dies ist eine klassische OnePlus-Funktion, und wenn Sie schon einmal ein OnePlus-Telefon besessen haben, werden Sie es wahrscheinlich schon kennen. Aber wenn Sie die vorinstallierte Taschenrechner-App aufrufen und "1 + =" eingeben, erscheint ein Osterei auf dem Bildschirm.

Auch diese Funktion ist nicht neu, aber die Zugriffsmethode ist etwas anders als bisher. Sie können eine benutzerdefinierte Akzentfarbe für die Benutzeroberfläche auswählen. Gehen Sie einfach zu Einstellungen > Personalisierungen und wählen Sie "Farben". In der unteren rechten Ecke sehen Sie ein Farbrad. Tippen Sie darauf, und bewegen Sie das Rad, bis Sie die gewünschte Farbe gefunden haben. Jetzt wird diese Farbe als Akzent in mehreren Oberflächenebenen angezeigt, z. B. in den Schnelleinstellungen.

Schreiben von Cam Bunton.