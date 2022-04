Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat sein neuestes Flaggschiff-Handy - das OnePlus 10R 5G - nach monatelangen Andeutungen und Gerüchten offiziell vorgestellt.

Das Gerät wird von dem Mediatek Dimensity 8100 Max Chipsatz angetrieben und unterstützt 150W Supervooc ultraschnelles Aufladen - etwas, das auch auf der Marke Stallmate, der Realme GT Neo 3 gefunden.

Das !0R verfügt außerdem über ein 6,7 Zoll großes FHD+ AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Touch-Rate von 70 Hz.

Auf der Rückseite befindet sich ein Dreifach-Kamerasystem mit dem 50-Megapixel-IMX766-OIS-Sensor von Sony für die Hauptkamera, einer 8-Megapixel-Ultrawide- und einer 2-Megapixel-Makrokamera.

Die 16-Megapixel-Frontkamera verbirgt sich hinter einer Aussparung oben in der Mitte. Ein Fingerabdrucksensor unter dem Display befindet sich ebenfalls auf der Vorderseite.

In Bezug auf das Design ist das OnePlus 10R 5G eine gewisse Abweichung für die Marke. Es hat eine lasergeätzte Rückseite mit geraden Kanten und einer fast iPhone-ähnlichen Einfassung.

Preise und Verfügbarkeit wurden für die Veröffentlichung in Indien bekannt gegeben. Es beginnt bei 38.999 Rupien (ca. 410 £) und wird ab dem 4. Mai 2022 im freien Verkauf erhältlich sein.

Wir warten noch auf Details für andere Regionen, auch wenn es andernorts unter dem Namen OnePlus Ace veröffentlicht werden könnte.

OnePlus hat neben diesem Telefon auch das OnePlus Nord CE 2 Lite und die OnePlus Nord Buds während seines More Power for You Launch Streams angekündigt. Sie können sich die gesamte Präsentation in unserem How to Watch Feature hier anschauen.

Schreiben von Rik Henderson.