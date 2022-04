Es gibt ein weiteres geheimnisvolles OnePlus-Handy

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit der gefühlt endlosen Flut an OnePlus-Telefonen Schritt zu halten, ist im Moment keine leichte Aufgabe. Das Unternehmen kündigte vor kurzem das OnePlus Ace in China an, und es wird erwartet, dass das OnePlus 10R und das OnePlus Nord CE 2 Lite in den kommenden Tagen in Indien vorgestellt werden, aber das ist noch nicht alles.

Es gibt auch Gerüchte über ein normales OnePlus 10 sowie ein OnePlus 10 Ultra, und jetzt scheint ein nicht benanntes OnePlus-Gerät auf der TENAA-Website gesichtet worden zu sein, das ein ähnliches Design der Rückkamera wie das OnePlus 10 Pro aufweist.

Das OnePlus-Gerät hat die Modellnummer PGZ110 und während sein Marketing-Name noch immer ein Geheimnis ist, wurden Bilder des Geräts zusammen mit einigen wichtigen Spezifikationen auf dem Eintrag enthüllt.

Das Gerät wird in einer grauen Farboption gezeigt und hat ein rückwärtiges Kameragehäuse, das im Design dem OnePlus 10 Pro ähnlich sieht. Es soll 164,3 × 75,8 × 8,7 mm messen, 205 g wiegen und ein 6,59-Zoll-Full-HD+-LTPS-LCD-Display bieten. Der Chipsatz wird in dem Listing zwar nicht näher beschrieben, aber es heißt, dass es in den Varianten 8 GB und 12 GB RAM mit 128 GB und 256 GB Speicherplatz erhältlich sein wird.

Die Akkukapazität soll 4890 mAh betragen und es soll Schnellladung unterstützen, obwohl die Details dazu nicht bekannt gegeben wurden. Für die Rückseite wird eine Triple-Kamera angegeben, bestehend aus einem 64-Megapixel-Hauptsensor, der von einem 8-Megapixel-Sensor und einem 2-Megapixel-Sensor unterstützt wird, während die Vorderseite einen 16-Megapixel-Sensor bieten soll.

Die letzten Details deuten darauf hin, dass es keinen Benachrichtigungsslider und keinen physischen Fingerabdrucksensor gibt, was darauf hindeutet, dass es sich nicht um eines der Flaggschiffe des Unternehmens handeln wird. Unsere beste Vermutung, basierend auf der Modellnummer, ist ein weiteres OnePlus Ace Modell, aber für jetzt, nichts bestätigt ist.

Schreiben von Britta O'Boyle.