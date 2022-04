OnePlus 10R 5G offiziell vor der Markteinführung enthüllt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat das OnePlus 10R 5G und seine Schnellladefähigkeiten in einer Reihe von Tweets vor dem "More Power to You"-Event nächste Woche offiziell vorgestellt.

Das OnePlus 10R 5G wird am 28. April zusammen mit dem OnePlus Nord CE 2 Lite und den OnePlus Nord Buds vollständig vorgestellt werden. Es ist bestätigt, dass es mit einem 120Hz Fluid Display und 150W Supervooc-Schnellladung ausgestattet sein wird, mit einer Ladung für einen ganzen Tag nach nur 10 Minuten.

Immer schnell, immer reibungslos. Machen Sie sich bereit für ein nahtloses Smartphone-Erlebnis mit dem 120Hz Fluid Display des neuen #OnePlus10R



Erfahren Sie mehr: https://t.co/WaA8u6p3se#MorePowerToYou pic.twitter.com/L9y7SJo4Ai- OnePlus India (@OnePlus_IN) April 19, 2022

Das Telefon wurde von OnePlus Indien in den letzten Tagen auf seinem Twitter-Feed in Tweets über verschiedene Funktionen angeteasert. Am 17. April postete das Unternehmen beispielsweise ein Bild des Geräts, das seine Gaming-Fähigkeiten hervorhebt.

Das neue #OnePlus10R wurde mit Blick auf alle MVPs entwickelt und verfügt über eine HyperBoost Gaming Engine, mit der du jede Situation in einen Gewinn verwandeln kannst. #MorePowerToYou- OnePlus India (@OnePlus_IN) April 17, 2022

In einem weiteren Post wurde der MediaTek Dimensity 8100 Max Prozessor enthüllt und ein erster Teaser, der die rückseitige Kameraeinheit zeigt.

Bei diesem Tempo wird es nur noch wenig zu enthüllen geben während des Online-Events. Dennoch können Sie hier mehr über den Livestream erfahren. Und wir werden euch in den kommenden Tagen über alle Entwicklungen des OnePlus 10R 5G und seiner Stallmates auf dem Laufenden halten.

Schreiben von Rik Henderson.