OnePlus Ace bestätigt, kommt am 21. April auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat in letzter Zeit viel von sich reden gemacht. Das Unternehmen hat für den 28. April eine Veranstaltung angekündigt, auf der es voraussichtlich drei Handys vorstellen wird, doch nun scheint es, als gäbe es vor diesem Datum eine weitere Veranstaltung in China.

Laut MySmartPrice hat das Unternehmen über die chinesische Blogging-Seite Weibo bestätigt, dass das OnePlus Ace am 21. April auf den Markt kommen wird, und es wurden auch einige offizielle Bilder des Geräts veröffentlicht.

Wenn Sie die OnePlus-Nachrichten in letzter Zeit aufmerksam verfolgt haben, sind Sie vielleicht ein wenig verwirrt. Die Bilder des OnePlus Ace sehen identisch aus mit dem Bild des OnePlus 10R, von dem es hieß, es sei das OnePlus 10R.

Da die Gerüchte über die technischen Daten sehr ähnlich sind, wurde viel darüber nachgedacht, ob es sich bei diesen beiden Geräten tatsächlich um dasselbe Gerät handelt, nur mit unterschiedlichen Namen. Die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass das OnePlus Ace zuerst in China auf den Markt kommen wird - wie OnePlus bestätigt hat - aber es wird vermutet, dass es dann in Indien unter dem Namen OnePlus 10R auf den Markt kommen wird, vermutlich auf dem Event am 28. April.

Die offiziellen Bilder des OnePlus Ace zeigen ein markantes Kameragehäuse in der oberen linken Ecke mit einem großen Sensor oben und zwei kleineren Sensoren unten. Auf den Bildern ist kein Benachrichtigungsslider zu sehen und es gibt auch keine Kopfhörerbuchse, aber es werden schwarze und blaue Varianten gezeigt. OnePlus hat bereits bestätigt, dass das Gerät mit dem MediaTek 8100-Chipsatz laufen wird, und es wird auch erwartet, dass es eine 150-W-Schnellladefunktion bietet.

Zu den weiteren gemunkelten Spezifikationen gehört ein 6,7-Zoll-Full-HD+-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Die Dreifach-Rückkamera soll aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor, einem 8-Megapixel-Sensor und einem 2-Megapixel-Sensor bestehen. Auf der Vorderseite soll ein 16-Megapixel-Sensor zum Einsatz kommen.

Laut dem Weibo-Beitrag wird das OnePlus Ace am 21. April um 19 Uhr Ortszeit (12 Uhr BST) in China auf den Markt kommen, also warten Sie hier auf die offiziellen Informationen.

Schreiben von Britta O'Boyle.