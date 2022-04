OnePlus 10R Werbebild versehentlich von Amazon veröffentlicht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat offiziell angekündigt, dass es am 28. April 2022 eine Veranstaltung in Indien abhalten wird, und es wird erwartet, dass auf der Veranstaltung mehrere Geräte angekündigt werden, von denen eines das OnePlus 10R sein soll.

In den letzten Wochen herrschte einige Verwirrung um das OnePlus 10R. Ursprünglich dachte man, das Gerät würde in OnePlus Ace umbenannt werden, doch nun scheint es sich um separate Geräte zu handeln, und das neueste Leck zeigt versehentlich das Design.

Amazon India hat auf Instagram ein Bild gepostet, das die Rückseite eines Geräts zeigt, von dem ein anderer Leaker sagt, es sei das OnePlus 10R. Das Gerätedesign stimmt mit einer der Zeichnungen in der OnePlus-Einladung für das Event am 28. April überein, was darauf hindeutet, dass es auf dem Event erscheinen wird.

In der oberen linken Ecke befindet sich ein großes Kameragehäuse mit drei Kamerasensoren, einem großen oben und zwei kleineren unten, was es recht auffällig macht. Das Amazon-Bild scheint auch ein strukturiertes Panel auf der Rückseite zu zeigen, aber wir glauben, dass dies eine Reflexion ist und die Rückseite aus Glas besteht.

Frühere Gerüchte besagten, dass das OnePlus 10R im Wesentlichen eine Neuauflage des Realme GT Neo 3 sein würde und mit 150-W-Schnellladefunktion und dem Mediatek Dimensity 8100-Prozessor ausgestattet sein würde.

Im Moment ist noch nichts offiziell, aber es sieht nicht so aus, als müssten wir noch lange warten, um es herauszufinden.

Schreiben von Britta O'Boyle.