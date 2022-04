Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat offiziell angekündigt, dass es Ende dieses Monats ein spezielles Launch-Event für den indischen Markt geben wird, und wenn die neuesten Gerüchte stimmen, könnten wir bis zu drei Handys vorgestellt sehen.

Bei diesen drei Geräten soll es sich um das OnePlus Ace, das OnePlus 10R und das OnePlus Nord CE Lite handeln. Wenn das stimmt, würde das bedeuten, dass unsere Theorie, dass das OnePlus Ace und das 10R ein und dasselbe Gerät sind, falsch ist.

Die Geschichte rund um diese beiden Geräte war vor allem deshalb verwirrend, weil es irgendwann hieß, dass beide Geräte von MediaTek Dimensity 8100 angetrieben werden und über eine 150W-Schnellladefunktion verfügen. (Um noch mehr Verwirrung zu stiften, wurde sogar gemunkelt, dass das Nord 3 zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Spezifikationen hatte).

Das heutige Leck kommt durch einen häufigen Tippgeber - Mukul Sharma (aka @Stufflistings) - und zeigt, dass die indische OnePlus-Einzelhandelswebsite Listen für alle drei der oben genannten Telefone enthält.

Wow!

OnePlus Ace, OnePlus 10R 5G und OnePlus Nord CE 2 Lite 5G werden auch nach Indien kommen.



Kann die offiziellen Namen jetzt bestätigen

Fühlen Sie sich frei, zu retweeten.#OnePlus #OnePlusAce #OnePlus10R5G #OnePlusNordCE2Lite5G pic.twitter.com/ucWHVKDxIv- Mukul Sharma (@stufflistings) April 11, 2022

Es scheint also sehr wahrscheinlich, dass dies tatsächlich das ist, was am 28. April angekündigt werden wird. Was noch in der Schwebe ist, ist, was die einzelnen Telefone an Hardware und Spezifikationen bieten werden.

Wir wissen, dass OnePlus wahrscheinlich mindestens ein Telefon mit der bisher schnellsten 150-W-Blitzladetechnologie auf den Markt bringen wird, aber ob das das 10R oder das Ace sein wird? Ihre Vermutung ist im Moment so gut wie unsere.

OnePlus wird wahrscheinlich darauf bedacht sein, einige Spezifikationen zwischen diesen beiden Telefonen auf ein Gerät zu beschränken, so dass es wahrscheinlich ist, dass es sich für eines entscheiden wird, bevor es später auf andere Modelle in seinem Portfolio ausgeweitet wird.

Im Moment haben wir nur einen sehr verschwommenen Umriss des Bildes, aber wir vermuten, dass wir in den nächsten Wochen einen klareren Blick darauf bekommen werden, was genau OnePlus plant.

Schreiben von Cam Bunton.