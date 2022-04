Wird das geleakte OnePlus 10R tatsächlich OnePlus Ace heißen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Einige kürzlich aufgetauchte Leaks deuten darauf hin, dass OnePlus in naher Zukunft ein neues Fast-Flaggschiff-Handy auf den Markt bringen wird. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um ein neues Modell namens "OnePlus Ace" handeln.

Ace" ist ein Name, den Oppo - die Muttergesellschaft von OnePlus - schon früher verwendet hat, daher ist es nicht völlig überraschend, ihn zu sehen. Unklar ist jedoch, ob es sich bei der Bezeichnung "Ace" lediglich um einen internen Codenamen handelt oder ob es sich um einen Namen handelt, der in verschiedenen Regionen verwendet wird.

Die Verwirrung rührt daher, dass alle aktuellen Gerüchte darauf hindeuten, dass es sich bei diesem Telefon um ein Rebranding des Realme GT Neo 3 mit 150-W-Schnellladefunktion und dem Mediatek Dimensity 8100-Prozessor handelt.

Dies sind genau die Spezifikationen und Gerüchte, die ursprünglich für ein unangekündigtes OnePlus 10R in Indien erwartet wurden, das auf einem Event am 28. April vorgestellt werden soll.

In einem Weibo-Beitrag von Digital Chat Station wird das Telefon jedoch als "OnePlus Ace" bezeichnet. Diese Bezeichnung wird auch von einem anderen Leaker-Account namens @WhyLab verwendet, der ein Bild des fraglichen Telefons in einer Schutzhülle gepostet hat, die sein Design verbirgt, aber an ein 150-W-Ladegerät angeschlossen ist.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Dimensity 8100 in Benchmark-Tests mit dem Snapdragon 888-Prozessor verglichen wird, würde es Sinn machen, ihn in einem etwas weniger leistungsstarken Modell der Flaggschiff-Reihe zu verwenden.

OnePlus hat in der Vergangenheit bereits "R"-Modelle von Smartphones in Indien auf den Markt gebracht, und es würde Sinn machen, wenn es ein 10R in Indien geben würde.

Da es jedoch in Europa und Nordamerika noch kein reguläres OnePlus 10" gibt, ist auf dem Markt noch Platz für ein etwas weniger leistungsstarkes OnePlus-Smartphone, das irgendwo zwischen dem Mittelklasse-Nord- und dem Top-Flaggschiff angesiedelt ist. Könnte hier ein "Ace"-Modell auf den Markt kommen?

Die erwähnte 150-W-Ladung wurde von OnePlus offiziell auf dem MWC in diesem Jahr angekündigt, wobei das Unternehmen sagte, dass sie irgendwann im zweiten Quartal 2022 in einem Gerät eingeführt werden soll. Dies geschah während einer auf Europa fokussierten Tech-Konferenz.

Das bedeutet, dass wir in den nächsten Monaten mit der Markteinführung eines Telefons mit 150-W-Ladefunktion rechnen. Ob es OnePlus Ace, OnePlus 10R oder etwas ganz anderes heißen wird, ist noch nicht bekannt.

Schreiben von Cam Bunton.