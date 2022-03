OnePlus 10 Pro erhält endlich seinen globalen Start

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat endlich sein 2022er Flaggschiff außerhalb Chinas auf den Markt gebracht, und wie in den letzten Jahren ist es ein Premium-Flaggschiff der Spitzenklasse, das etwas weniger kostet als die namhafte Konkurrenz.

Wie für das Unternehmen typisch, gibt es zwei Varianten, die farblich gekennzeichnet sind. Es gibt ein mattschwarzes Modell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz, das in Großbritannien 799 £ und in Europa 899 € kosten wird. Außerdem gibt es ein grünes "Emerald Forest"-Modell mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz, das mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz ausgestattet ist.

Zumindest in Großbritannien sind diese Speicher- und RAM-Varianten nur in den ausgewählten Farben erhältlich. Ein schwarzes Modell mit 12 GB/256 GB gibt es also leider nicht. Es ist eine ungewöhnliche Entscheidung, aber ein klassischer OnePlus-Schritt.

Das Telefon selbst wurde bereits im Januar vorgestellt, so dass wir bereits alles über sein Design und seine Spezifikationen wissen. Abgesehen von der installierten Software gibt es keine Unterschiede zum chinesischen Modell.

Chinesische OnePlus-Telefone laufen mit Oppos ColorOS 12, während globale Geräte mit OxygenOS 12 auf Basis von Android 12 laufen werden. Die beiden Betriebssysteme teilen sich nun die gleiche einheitliche Codebasis, was bedeutet, dass die Unterschiede zwischen ihnen minimal sind.

OnePlus wird weiterhin das OxygenOS-Branding in den globalen Märkten verwenden und hat drei große Software-Updates mit dem OnePlus 10 Pro und fünf Jahre Sicherheitspatches versprochen, um sicherzustellen, dass das Telefon eine anständige Zeitspanne dauert.

Kurz zur Erinnerung: Das OnePlus 10 Pro wird von einem Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor angetrieben, verfügt über ein 6,7-Zoll-Quad-HD-Display mit 120 Hz adaptiver Bildwiederholrate und 1300 nits Spitzenhelligkeit sowie einen 5000-mAh-Akku.

Der Akku lässt sich dank des 80-W-SuperVOOC-Ladegeräts in 32 Minuten von 1 auf 100 Prozent aufladen(außer in Nordamerika, wo das 65-W-SuperVOOC-Ladegerät 1 auf 100 Prozent in 34 Minuten schafft).

Auf der Rückseite befindet sich eine markante Kameraeinheit mit drei Kameras und einem LED-Ringlicht. Sie besteht aus einer 48-Megapixel-Primärkamera, einer 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einer 13-Megapixel-Telekamera.

Die Partnerschaft von OnePlus mit Hasselblad wird fortgesetzt, was bedeutet, dass die Farbverarbeitung der Bilder den Standards von Hasselblad entspricht und das Telefon die gleiche, von Hasselblad optimierte Kamera-App verwendet.

Das Telefon wird bei Amazon, Three, John Lewis und direkt bei OnePlus in Großbritannien erhältlich sein.

Schreiben von Cam Bunton.