(Pocket-lint) - In einem Community-Posting, in dem die Leistungsdaten und die Hardware des OnePlus 10 Pro detailliert beschrieben werden, hat der Hersteller bekräftigt, dass sein Flaggschiff-Handy für 2022 über 80 W SuperVOOC-Ladung verfügt.

Mit der 80W-Ladung kann das OnePlus 10 Pro in nur 32 Minuten von 1-100 Prozent aufgeladen werden, es sei denn, man befindet sich in Nordamerika.

In der gleichen Community-Ankündigung gibt OnePlus an, dass Sie, wenn Sie ein Gerät für das nordamerikanische Territorium erhalten, nur 65 W SuperVOOC erhalten. Das ist die gleiche Leistung und Geschwindigkeit wie bei den letzten OnePlus-Flaggschiff-Generationen.

Obwohl in der eigentlichen Ankündigung nicht explizit gesagt wird, warum das so ist, haben die Vertreter des Unternehmens auf eine Frage in den Kommentaren geantwortet, die erklärt, warum das so ist, und es hat alles mit Spannungen zu tun.

Ein Mitarbeiter erklärt: "Das liegt daran, dass der 80W SUPERVOOC derzeit keine 110- oder 120-Volt-Wechselspannung unterstützt - der typische Standard für Steckdosen in dieser Region."

Die Realität sieht so aus, dass der 65-W-SuperVOOC kaum langsam ist, auch wenn es sich ein wenig so anfühlt, als müsste man sich mit dem Zweitbesten auf diesem Markt zufrieden geben. Der Akku ist in weniger als 40 Minuten wieder voll. Es ist nur ein kleiner Wermutstropfen für diejenigen, die Wert auf die besten verfügbaren Spezifikationen legen.

Was die anderen Spezifikationen angeht, so gibt es nichts, was wir nicht schon dank der Markteinführung in China zu Beginn des Jahres wussten. Das Telefon wird mit einem Snapdragon 8 Gen1 Prozessor, einem 5000mAh Akku und einem riesigen Kühlsystem ausgestattet sein.

Das OnePlus 10 Pro wird in ein paar Tagen weltweit vorgestellt, und Sie können es hier sehen.

