(Pocket-lint) - OnePlus hat das OnePlus 10 Pro bereits im Januar in China angekündigt, aber das Gerät kommt erst am 31. März weltweit auf den Markt. So lange müssen Sie aber nicht warten, um es in den USA vorzubestellen.

OnePlus hat über seinen offiziellen US-Account getwittert, dass das "Blind Deposit Program" eröffnet wurde, das es ermöglicht, eine Anzahlung von 1 Dollar für den vorzeitigen Versand des OnePlus 10 Pro und ein kostenloses Paar der OnePlus Buds Pro zu leisten.

Das Programm läuft bis zum 30. März - dem Tag vor dem globalen Launch-Event - und Sie können Ihr Gerät online auf der US-Website von OnePlus reservieren. Leider gibt es in Großbritannien noch kein entsprechendes Programm.

Das OnePlus 10 Pro hat ein neu gestaltetes Kameragehäuse auf der Rückseite mit einer Dreifachkamera, die einen 48-Megapixel-Primärsensor, einen 50-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor und einen 8-Megapixel-Telezoom-Sensor bietet. Bei der Kamera besteht eine Hasselblad-Partnerschaft, und es gibt ein 6,7-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Sie können alles über das OnePlus 10 Pro in einem separaten Beitrag lesen, oder Sie können unsere ersten Eindrücke in unserem ersten Testbericht lesen.

Wir haben auch einen Vergleich, wie das OnePlus 10 Pro im Vergleich zum OnePlus 9 Pro und zum Oppo Find X5 Pro abschneidet.

Schreiben von Britta O'Boyle.