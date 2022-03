OnePlus Nord CE 2 ist jetzt für Vorbestellungen verfügbar

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das neueste Gerät im OnePlus-Portfolio kann ab sofort vorbestellt werden. Das OnePlus Nord CE 2 ist das aktualisierte Gerät aus dem Jahr 2022 und verspricht, die wichtigsten Funktionen zu liefern, was bedeutet, dass es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat.

Das OnePlus Nord CE 2 verfügt über ein 6,43-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und wird von einem MediaTek Dimensity 900 5G angetrieben. Es verfügt über einen 4000-mAh-Akku, eine 65-W-Ladestation und einen microSD-Kartenslot zur Erweiterung des Speichers über die standardmäßig vorhandenen 128 GB hinaus.

Es gibt einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, so dass Sie Ihre bisherigen Kopfhörer anschließen können, um unterwegs Musik zu genießen. Die Kamera bietet eine gute 64-Megapixel-Hauptkamera und eine Ultraweitwinkelkamera, die auch über ein Makroobjektiv verfügt. Die Leistung ist ziemlich gut und deckt das Wesentliche ab, um Ihr Leben zu dokumentieren.

Mit all dem in einem schönen Gehäuse ist das Nord CE 2 ein großartiges Telefon, wenn Sie nach einem OnePlus-Gerät in diesem mittleren Preissegment suchen. Diese Telefone haben eine enorme Anziehungskraft, denn sie bieten so ziemlich alles, was man mit einem Flaggschiffgerät machen kann, aber zu einem viel günstigeren Preis.

Sie können das Telefon direkt bei OnePlus kaufen:

Es wird auch international bei einer Reihe von Händlern erhältlich sein.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich, das Telefon ist ab dem 10. März erhältlich, so dass wir vermuten, dass die Lieferung (für Großbritannien) am 11. März erfolgen wird.

Das OnePlus Nord CE 2 5G ist in den Farben Mirror Grey oder Bahama Blue erhältlich.

Schreiben von Chris Hall.