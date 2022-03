Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DerMitbegründer von OnePlus, Carl Pei, hat eine Tech-Marke namens Nothing gegründet, die im nächsten Monat ihr erstes Smartphone auf den Markt bringen könnte.

Das Unternehmen arbeitet seit über einem Jahr an der Entwicklung eines Telefons, und Pei hat offenbar kürzlich auf dem Mobile World Congress 2022 in Barcelona vor Führungskräften großer Unternehmen wie Qualcomm einen Prototyp des Telefons vorgestellt, wie TechCrunch berichtet. Sollte Nothing im April ein neues Telefon auf den Markt bringen, wäre das etwa ein Jahr, nachdem das Unternehmen sein erstes Produkt vorgestellt hat: Ein Paar kabellose Ohrhörer namens Ear 1. Es wird vermutet, dass das erste Telefon von Nothing Designmerkmale von den Ohrhörern übernehmen wird, wie etwa transparente Komponenten.

Pei hat gegenüber den Medien bereits erklärt, dass Nothing plant, in Zukunft weitere Geräte auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen hat auch die Rechte an der Marke Essential gekauft, die 2017 ein Android-Telefon herausbrachte , bevor sie geschlossen wurde. Und erst letzten Monat twitterte Pei, dass er"Back on Android" sei, woraufhin die Android- und Snapdragon-Twitter-Accounts neugierige Antworten veröffentlichten.

Wir haben eine Menge aufzuholen, Carl - Android (@Android) February 15, 2022

Der eigene Account von Nothing hat letzte Woche sogar verkündet, dass "der März Spaß machen wird".

März wird Spaß machen - Nothing (@nothing) February 28, 2022

Wenn man das alles zusammenzählt, könnte OnePlus in diesem Frühjahr ein neues Produkt auf den Markt bringen.

Schreiben von Maggie Tillman.