So wird das OnePlus Nord CE 2 aussehen

(Pocket-lint) - Die übliche Taktik von OnePlus, Informationen im Vorfeld der Markteinführung eines neuen Telefons zu tropfen, wird beim Nord CE 2 erneut angewendet. Und dieses Mal zeigt OnePlus das Design.

Der Produktleiter des Unternehmens erklärte, dass das neue Design ein einteiliges Formverfahren aufweist, sodass das Kameramodul scheinbar aus der Rückseite des Telefons herausragt.

Es ähnelt im Ansatz dem Find X3 Pro , das auch eine Kameraeinheit hatte, die sich nach oben und aus der hinteren Glasscheibe herauskrümmte. Es wird auch als "kristallklar" beschrieben, was bedeutet, dass es bis zu einem gewissen Grad transparent ist.

Was die gezeigte Farbe betrifft, so handelt es sich um eine neue Farbe in „Bahama Blue“, obwohl sie der Farbe des Nord 2 bemerkenswert ähnlich zu sein scheint. Dies wurde erstmals in einem Seitenprofil in einem Community-Forumsbeitrag sowie durch eine Artikel veröffentlicht mit TechRadar .

Vor dieser jüngsten Enthüllung hatte OnePlus bereits angekündigt, dass sein Telefon über einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, einen MediaTek Dimensity 900-Prozessor und 65 W SuperVOOC-Schnellladung verfügen wird.

Wenn man sich die Startseite ansieht, scheint OnePlus noch ein paar Enthüllungen zu machen, bevor das Telefon offiziell angekündigt wird. Bleiben Sie also auf dem Laufenden, vielleicht erhalten wir vor dem Launch-Event am 17. Februar einen Großteil des Gesamtbildes.

Schreiben von Cam Bunton.