OnePlus Nord CE 2 5G kommt am 17. Februar, neues Design angeteasert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist offiziell: Das OnePlus Nord CE 2 5G kommt am 17. Februar 2022 auf den Markt.

Zu dieser Ankündigung gibt es ein offizielles Teaser-Bild, das direkt aus dem Maul des Pferdes kommt, wie Sie oben auf dieser Seite sehen können.

Basierend auf diesem Bild sieht der Nord CE 2 ganz anders aus als der ursprüngliche Nord CE, mit einem viel größeren Kameragehäuse, nicht dem längeren Streifendesign des Originalgeräts .

Erst eine Woche vor dieser Ankündigung hörten wir Gerüchte über das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G , glauben aber nicht, dass es sich um dasselbe Gerät handelt - aufgrund anscheinend unterschiedlicher Spezifikationen.

Was wir wissen, ist, dass der Nord CE 2 über eine kabelgebundene 65-W-Super-VOOC-Schnellladung, eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und einen Erweiterungssteckplatz für microSD-Karten verfügen wird – alles von OnePlus bestätigt.

Was noch nicht bekannt ist, ist, wie sich die neue Kameraanordnung vom Original unterscheiden wird, ob OnePlus bei der Prozessorwahl mit MediaTek oder Qualcomm zusammenarbeiten wird und ob der Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von etwa 120 Hz über das Original hinaus erhöht wird .

Im typischen OnePlus-Stil werden weitere Informationen „in den kommenden Tagen“ versprochen, was wahrscheinlich bedeutet, dass in der nächsten Woche vor dem offiziellen Start am 17. Februar kleine Details der Spezifikation enthüllt werden. Halten Sie die Augen offen und beobachten Sie die Seite für mehr...

Schreiben von Mike Lowe.