Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In letzter Zeit gab es viele Gerüchte über neue OnePlus-Geräte , insbesondere in der allseits beliebten Nord- Serie.

Wir erwarten sehr bald einen Nord 2 CE , gefolgt von einem Premium- Nord 2T, und jetzt erwarten wir auch eine billigere „Lite“-Variante.

Der Neuzugang in der Serie, der auf den Namen Nord CE 2 Lite 5G getippt wird, wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 debütieren.

Das oft zuverlässige OnLeaks hat in Zusammenarbeit mit Smartprix die erwarteten Spezifikationen des neuen Lite-Modells enthüllt.

Das Gerät wird voraussichtlich über ein 6,59-Zoll-Full-HD- AMOLED- Display mit 90 Hz verfügen.

Es wird von einem Qualcomm Snapdragon 659 5G-Chipsatz sowie 8 GB RAM und 256 GB Speicher angetrieben.

Das Triple-Kamera-Array verfügt über einen 64-Megapixel-Hauptsensor sowie zwei zusätzliche 2-Megapixel-Sensoren.

Die Selfie-Kamera ist auf 16 MP ausgelegt und wird wahrscheinlich ein Design im Locherstil bleiben.

Für die Stromversorgung sollten wir einen 5.000-mAh-Akku und 33-W- Schnellladefunktionen erwarten.

Es wird erwartet, dass das Telefon in Indien rund 20.000 Rs im Einzelhandel kostet, was ungefähr 265 US-Dollar entspricht, was es zum bisher billigsten Nord-Gerät macht.

Es wird erwartet, dass das Gerät zuerst in Indien eingeführt wird, und es ist unklar, ob es auch in anderen Märkten erhältlich sein wird

Wir hoffen, dass dies der Fall ist, da es eine großartige Budgetoption zu sein scheint und etwas, das der Redmi Note 11-Serie einen Kampf um ihr Geld verschaffen könnte.

Schreiben von Luke Baker.