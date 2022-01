Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird gemunkelt, dass OnePlus an einem Ultra-Flaggschiff arbeitet, das über dem kürzlich angekündigten OnePlus 10 Pro sitzen wird, genannt OnePlus 10 Ultra.

Wir haben zum ersten Mal Ende Januar nach einem Leck auf Twitter davon gehört, dass das Gerät in Arbeit ist, aber jetzt wird Öl ins Feuer gegossen, nachdem einige Patentbilder von einem anderen Twitter-Benutzer entdeckt wurden.

Die von @TechInsiderBlog ( über 91 Mobiles ) entdeckten Bilder zeigen ein Gerät, das ein ähnliches Design wie das OnePlus 10 Pro bietet, jedoch mit einigen wichtigen Änderungen auf der Rückseite. Es scheint, dass sich in der linken unteren Ecke des quadratischen Kameragehäuses ein Periskopkameraobjektiv befindet und daneben ein kleines Display.

Die Vorderseite scheint ein leicht gebogenes Display zu haben und es sieht so aus, als ob sich in der oberen linken Ecke eine Lochkamera befindet. Es werden noch keine weiteren Details angeboten, obwohl der vorherige Bericht zu diesem Gerät behauptete, es würde auf dem von OPPO entwickelten MariSilicon NPU-Chipsatz laufen und gleichzeitig Technologien von OPPO und OnePlus enthalten. Wir erwarten, dass die Hasselblad-Kamerapartnerschaft auch in jedem neuen Flaggschiff-Gerät fortgesetzt wird.

Im Moment ist nichts offiziell, obwohl Gerüchte zuvor behaupteten, das OnePlus 10 Ultra würde in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 eintreffen, sodass genügend Zeit für weitere Lecks bleibt.

Schreiben von Britta O'Boyle.