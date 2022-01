Ist ein OnePlus 10 Ultra Super-Flaggschiff in Arbeit?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat das OnePlus 10 Pro erst kürzlich angekündigt, obwohl jetzt Gerüchte über eine leistungsstärkere Variante des Geräts namens OnePlus 10 Ultra aufgekommen sind.

Laut Leaker Yogesh Brar ( über 91 Mobiles ) soll das OnePlus 10 Ultra mit verbesserten Kameras, einem schnelleren Prozessor und besserer Hardware als das OnePlus 10 Pro ausgestattet sein.

Der Technologieaustausch zwischen OnePlus und Oppo ist in vollem Gange, die Find X5-Serie wird von Hasselblad behandelt, und ich höre, dass MariSilicon in der 2. Hälfte dieses Jahres auf einem OnePlus-Flaggschiff zu sehen sein wird.



Derzeit gibt es Gerüchte über ein Ultra-Flaggschiff von OnePlus in der EVT-Phase.