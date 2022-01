OnePlus 10 Pro angekündigt, das später im Jahr 2022 weltweit auf den Markt kommt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat die Wrapper von seinem neuesten Flaggschiff der Spitzenklasse entfernt und - in einer Art Strategieänderung - es vorerst nur in China auf den Markt gebracht.

Wie für das Unternehmen üblich, haben wir im Vorfeld der Veröffentlichung eine Reihe von Funktionen angekündigt, und der heutige Start wiederholt im Wesentlichen eine Reihe davon.

Die offensichtlichste Änderung ist das Design, bei dem das Telefon einen herausragenden quadratischen Kameravorsprung verwendet, der - ähnlich wie bei den Telefonen der Samsung Galaxy S-Serie - um die Seite gelegt wird.

Es verfügt über das, was OnePlus als "Hasselblad-Kamera der zweiten Generation für Mobilgeräte" bezeichnet, wobei die beiden Unternehmen erneut in den Bereichen Farbwissenschaft und -verarbeitung zusammenarbeiten.

Alle drei Kameras – Haupt-, Tele- und Ultraweitwinkelkamera – können in voller 10-Bit-Farbe mit Unterstützung für 12-Bit-RAW aufnehmen, und die Ergebnisse werden mit Hasselblads „Natural Color Solution“ verarbeitet.

Die Ultrawide-Kamera wurde aufgerüstet, um ein Sichtfeld von bis zu 150 Grad aufzunehmen, passt sich besser in die Aufnahme ein und verfügt sogar über eine Fish-Eye-Objektiveinstellung.

Darüber hinaus können Benutzer ISO, Verschlusszeit und andere Einstellungen beim Aufnehmen von Videos im 'Movie-Modus' sowie bei Fotos manuell anpassen und im LOG-Format ohne voreingestelltes Farbprofil aufnehmen, sodass Videoeditoren die Farbkorrektur von kratzen.

Auch das Display auf der Vorderseite wurde aktualisiert. Es ist ein 6,7-Zoll-Panel mit AMOLED-QuadHD+-Auflösung, ähnlich wie bei früheren Modellen, außer mit LTPO-Technologie der nächsten Generation.

Das bedeutet, dass es Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz erreichen kann, sich jedoch bei Bedarf automatisch bis auf 1 Hz anpassen kann. Das bedeutet, dass es viel energieeffizienter ist und bei langsameren Seiten viel weniger Strom verbraucht.

Was andere Spezifikationen angeht, ist es so leistungsstark, wie Sie es von OnePlus erwarten würden. Das heißt der neueste High-End-Chipsatz von Qualcomm: der Snapdragon 8 Gen 1 , plus bis zu 12 GB RAM.

Der Akku wurde auf 5000 mAh aufgeladen – im Vergleich zu 4500 mAh bei früheren Modellen – und verfügt über die bisher schnellste Ladelösung von OnePlus: 80 W SuperVOOC.

Technisch gesehen ist SuperVOOC die Technologie von Oppo, aber da die Unternehmen jetzt fusioniert sind und sich Forschung und Entwicklung teilen, sind die beiden jetzt im Wesentlichen dasselbe Unternehmen.

Mit dem 80-W-SuperVOOC werden Sie in 32 Minuten vollständig aufgeladen, plus - mit dem kabellosen 50-W-AirVOOC-Laden können Sie in 47 Minuten vollständig kabellos aufgeladen werden.

Letzteres erfordert einen eigenen kabellosen AirVOOC-Ladeständer (optionales Extra), aber das Telefon wird mit einem 80-W-SuperVOOC-Kabelladegerät in der Box geliefert.

OnePlus 10 Pro wird mit Oppos ColorOS 12 basierend auf Android 12 in China und OxygenOS 12 in Indien, Europa und Nordamerika auf den Markt kommen. Obwohl diese beiden Android-basierten Skins jetzt wieder fast identisch sind.

Das Telefon wurde in 'Volcanic Black' und 'Smaragd Forest' (grün) gezeigt, wobei noch nicht bekannt ist, ob es in anderen Regionen zusätzliche Farben geben wird.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

OnePlus 10 Pro wird ab dem 13. Januar in China auf den Markt kommen und später im Jahr 2022 weltweit auf den Markt kommen. Hoffentlich nicht zu viel später.

Schreiben von Cam Bunton.